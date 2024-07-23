Ставропольский суд рассмотрит дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Суд направил на Ставрополье дела участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Пятый кассационный суд общей юрисдикции, изменив территориальную подсудность десятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, направил их дела в Ставропольский край, сообщается на сайте суда.
На прошлой неделе Генпрокуратура сообщила, что новые суды над участниками беспорядков пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях.
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"Пятая кассация удовлетворила десять ходатайств прокуратуры республики Дагестан об изменении подсудности для участников беспорядков на территории международного аэропорта Махачкалы. Суды будут проходить в Ставропольском крае", – говорится в сообщении.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Как уточнили в Генпрокуратуре, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы аэропорта, задержке и отменам регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 29 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
В июне первый судебный процесс над пятью жителями Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту начался в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский городской суд, Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов - также по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Гособвинение, по данным Генпрокуратуры, запросило для подсудимых от 7 до 10 лет лишения свободы.