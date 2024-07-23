https://ria.ru/20240723/stop-list-1961472309.html

Россия расширила "стоп-лист" для представителей Великобритании

Россия расширила "стоп-лист" для представителей Великобритании - РИА Новости, 23.07.2024

Россия расширила "стоп-лист" для представителей Великобритании

Москва включила в "черный список" еще пятнадцать представителей британского экспертного сообщества, руководителей ВПК и частных компаний в области безопасности, РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:49

2024-07-23T14:49

2024-07-23T15:03

россия

великобритания

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва включила в "черный список" еще пятнадцать представителей британского экспертного сообщества, руководителей ВПК и частных компаний в области безопасности, которым отныне запрещен въезд в РФ, говорится в заявлении российского МИД."В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ", - говорится в заявлении министерства.В МИД также призвали Британию "немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях" с Россией.В российский стоп-лист были включены бывший министр обороны Великобритании Джон Хаттон, обозреватель газеты Daily Telegraph Томас Шарп, а также основатель и исполнительный директор фирмы Paradigm Security Solutions, топ-менеджмент компании AMS Integrated Solutions и члены совета директоров компании Pearson Engineering.

https://ria.ru/20240722/litva-1961197301.html

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, в мире