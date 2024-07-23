https://ria.ru/20240723/ssha-1961586444.html

Минфин США обязал держателей российских активов уведомить об их наличии

Минфин США обязал держателей российских активов уведомить об их наличии - РИА Новости, 23.07.2024

Минфин США обязал держателей российских активов уведомить об их наличии

Держатели российских активов по всему миру должны уведомить Вашингтон об их наличии, заявило Министерство финансов США. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:24

2024-07-23T22:24

2024-07-23T22:31

экономика

россия

министерство финансов сша

киев

жозеп боррель

сергей лавров

украина

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Держатели российских активов по всему миру должны уведомить Вашингтон об их наличии, заявило Министерство финансов США."Все финансовые учреждения, в которых находятся суверенные активы России и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них в Управление по иностранным активам (Минфина США. — Прим. ред.) в течение десяти дней с момента их выявления или не позднее 2 августа 2024 года", — говорится в сообщении.Сделать это можно будет через специальную форму с указанием страны и лиц, в распоряжении которых находятся эти активы, их общей стоимости и прочих сведений.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в начале августа Украине направят первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. По его словам, страны — члены ЕС планируют профинансировать закупку приоритетного вооружения для Киева — средств ПВО и боеприпасов для артиллерии.По решению Брюсселя, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.В то же время страны G7 пообещали Киеву, что предоставят до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов.Всего на Западе после начала спецоперации заморозили резервов примерно на 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.

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https://ria.ru/20240627/ssha-1955909387.html

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

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экономика, россия, министерство финансов сша, киев, жозеп боррель, сергей лавров, украина, евросоюз, g7