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Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США - РИА Новости, 23.07.2024
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04:52 23.07.2024 (обновлено: 05:30 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ssha-1961359043.html
Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США
Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США - РИА Новости, 23.07.2024
Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США
Решение действующего президента Джо Байдена выйти из гонки за пост главы государства показало кризис лидерства в США, заявил РИА Новости доктор социологических... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:52
2024-07-23T05:30
сша
ла-плата
джо байден
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в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Решение действующего президента Джо Байдена выйти из гонки за пост главы государства показало кризис лидерства в США, заявил РИА Новости доктор социологических наук, профессор национального университета Ла-Платы Габриэль Мерино. "Это показывает кризис лидерства США", - отметил эксперт. По его мнению, американское общество расколото и крайне поляризована. Снятие кандидатуры Байдена, считает Мерино, "может повысить конкурентоспособность Демократической партии, если будет найден подходящий кандидат, поскольку после президентских дебатов Байден был повержен, были ясно продемонстрированы его болезнь и неспособность не только проводить предвыборную кампанию, но и руководить государством". Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961351631.html
https://ria.ru/20240723/bayden-1961355227.html
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сша, ла-плата, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Ла-Плата, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США

Профессор Мерино: решение Байдена выйти из гонки показало кризис лидерства в США

© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Решение действующего президента Джо Байдена выйти из гонки за пост главы государства показало кризис лидерства в США, заявил РИА Новости доктор социологических наук, профессор национального университета Ла-Платы Габриэль Мерино.
«
"Это показывает кризис лидерства США", - отметил эксперт.
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По его мнению, американское общество расколото и крайне поляризована.
Снятие кандидатуры Байдена, считает Мерино, "может повысить конкурентоспособность Демократической партии, если будет найден подходящий кандидат, поскольку после президентских дебатов Байден был повержен, были ясно продемонстрированы его болезнь и неспособность не только проводить предвыборную кампанию, но и руководить государством".
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
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