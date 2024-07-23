https://ria.ru/20240723/ssha-1961359043.html

Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США

Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США - РИА Новости, 23.07.2024

Аргентинский профессор заявил о кризисе лидерства в США

Решение действующего президента Джо Байдена выйти из гонки за пост главы государства показало кризис лидерства в США, заявил РИА Новости доктор социологических... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:52

2024-07-23T04:52

2024-07-23T05:30

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Решение действующего президента Джо Байдена выйти из гонки за пост главы государства показало кризис лидерства в США, заявил РИА Новости доктор социологических наук, профессор национального университета Ла-Платы Габриэль Мерино. "Это показывает кризис лидерства США", - отметил эксперт. По его мнению, американское общество расколото и крайне поляризована. Снятие кандидатуры Байдена, считает Мерино, "может повысить конкурентоспособность Демократической партии, если будет найден подходящий кандидат, поскольку после президентских дебатов Байден был повержен, были ясно продемонстрированы его болезнь и неспособность не только проводить предвыборную кампанию, но и руководить государством". Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961351631.html

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сша, ла-плата, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире