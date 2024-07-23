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Демократическая партия подберет кандидата в президенты США до 7 августа - РИА Новости, 23.07.2024
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04:29 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ssha-1961358545.html
Демократическая партия подберет кандидата в президенты США до 7 августа
Демократическая партия подберет кандидата в президенты США до 7 августа - РИА Новости, 23.07.2024
Демократическая партия подберет кандидата в президенты США до 7 августа
Демократическая партия США проведет замену кандидата на ноябрьские президентские выборы в стране в формате электронного голосования и рассчитывает завершить... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:29
2024-07-23T04:29
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Демократическая партия США проведет замену кандидата на ноябрьские президентские выборы в стране в формате электронного голосования и рассчитывает завершить процесс к седьмому августа, следует из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура. "Демократическая партия готова перевести часть конвенции по выдвижению кандидатур в электронный формат с целью гарантировать, что наши кандидаты на пост президента и вице-президента будут сертифицированы до истечения крайнего срока доступа к избирательным бюллетеням", - указано в тексте его опубликованного письма. Уточняется, что процесс выбора кандидата на замену Байдену завершится к 7 августа, практически за две недели до начала съезда партии, запланированной на 19 августа. Процесс отбора будет открыт для любого кандидата, который наберет 300 подписей в свою поддержку из общего количества делегатов, которые были изначально отобраны для голосования. "В настоящее время ни один кандидат не получил большинства делегатов на съезде", - указал Мур. При этом голосование может быть завершено уже 1 августа. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961358384.html
https://ria.ru/20240723/kapitoliy-1961357107.html
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сша, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Демократическая партия подберет кандидата в президенты США до 7 августа

Демпартия завершит выбор кандидата на выборы взамен Байдена к 7 августа

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Демократическая партия США проведет замену кандидата на ноябрьские президентские выборы в стране в формате электронного голосования и рассчитывает завершить процесс к седьмому августа, следует из письма председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура.
«
"Демократическая партия готова перевести часть конвенции по выдвижению кандидатур в электронный формат с целью гарантировать, что наши кандидаты на пост президента и вице-президента будут сертифицированы до истечения крайнего срока доступа к избирательным бюллетеням", - указано в тексте его опубликованного письма.
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Уточняется, что процесс выбора кандидата на замену Байдену завершится к 7 августа, практически за две недели до начала съезда партии, запланированной на 19 августа.
Процесс отбора будет открыт для любого кандидата, который наберет 300 подписей в свою поддержку из общего количества делегатов, которые были изначально отобраны для голосования.
"В настоящее время ни один кандидат не получил большинства делегатов на съезде", - указал Мур. При этом голосование может быть завершено уже 1 августа.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
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