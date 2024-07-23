https://ria.ru/20240723/ssha-1961356335.html

Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны

Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны - РИА Новости, 23.07.2024

Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны

Одна из самых главных проблем США заключается в том, что у населения на руках находится слишком много оружия, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:31

2024-07-23T03:31

2024-07-23T03:31

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Одна из самых главных проблем США заключается в том, что у населения на руках находится слишком много оружия, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я очень опасаюсь за свою страну. На мой взгляд, наша главная проблема заключается в том, что у нас слишком много оружия", - сказал Янг в ответ на просьбу прокомментировать недавнюю попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Янг подчеркнул, что традиция хранить оружие у американцев восходит ко временам становления американского государства, когда люди добывали еду с помощью охоты. Однако, по его слова, тогда не было автоматических винтовок, и было невозможно причинить такой урон, как сейчас. "Из этих винтовок можно быстрее убивать людей, и это плохо для всех", - сказал Янг. По его словам, в таких городах, как Батлер (штат Пенсильвания), где было совершено покушение на Трампа, людям не нужно такое оружие. Трамп является давним сторонником второй поправки к конституции США, которая защищает право американцев на хранение оружия. В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240612/ssha-1952441644.html

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сша, пенсильвания, эндрю янг (политик), оон, дональд трамп, в мире