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Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны
Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны
Одна из самых главных проблем США заключается в том, что у населения на руках находится слишком много оружия, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:31
2024-07-23T03:31
2024-07-23T03:31
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Одна из самых главных проблем США заключается в том, что у населения на руках находится слишком много оружия, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я очень опасаюсь за свою страну. На мой взгляд, наша главная проблема заключается в том, что у нас слишком много оружия", - сказал Янг в ответ на просьбу прокомментировать недавнюю попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Янг подчеркнул, что традиция хранить оружие у американцев восходит ко временам становления американского государства, когда люди добывали еду с помощью охоты. Однако, по его слова, тогда не было автоматических винтовок, и было невозможно причинить такой урон, как сейчас. "Из этих винтовок можно быстрее убивать людей, и это плохо для всех", - сказал Янг. По его словам, в таких городах, как Батлер (штат Пенсильвания), где было совершено покушение на Трампа, людям не нужно такое оружие. Трамп является давним сторонником второй поправки к конституции США, которая защищает право американцев на хранение оружия. В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
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сша, пенсильвания, эндрю янг (политик), оон, дональд трамп, в мире
США, Пенсильвания, Эндрю Янг (политик), ООН, Дональд Трамп, В мире
Экс-посол США в ООН назвал одну из главных проблем страны
Экс-посол США в ООН Янг назвал главной проблемой страны число оружия у жителей
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Одна из самых главных проблем США заключается в том, что у населения на руках находится слишком много оружия, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг.
«
"Я очень опасаюсь за свою страну. На мой взгляд, наша главная проблема заключается в том, что у нас слишком много оружия", - сказал Янг в ответ на просьбу прокомментировать недавнюю попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа.
Янг подчеркнул, что традиция хранить оружие у американцев восходит ко временам становления американского государства, когда люди добывали еду с помощью охоты. Однако, по его слова, тогда не было автоматических винтовок, и было невозможно причинить такой урон, как сейчас.
"Из этих винтовок можно быстрее убивать людей, и это плохо для всех", - сказал Янг.
По его словам, в таких городах, как Батлер (штат Пенсильвания
), где было совершено покушение на Трампа, людям не нужно такое оружие.
Трамп является давним сторонником второй поправки к конституции США, которая защищает право американцев на хранение оружия.
В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.