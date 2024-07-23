СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США
Politico: Харрис встретится с Нетаньяху в Белом доме во время его визита в США
© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон, сообщает газета Politico со ссылкой на помощника Харрис.
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"Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме", - говорится в публикации.
При этом ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку.
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.