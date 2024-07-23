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СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США - РИА Новости, 23.07.2024
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01:54 23.07.2024 (обновлено: 02:16 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ssha-1961353359.html
СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США
СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T01:54
2024-07-23T02:16
сша
в мире
израиль
камала харрис
биньямин нетаньяху
джо байден
politico
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон, сообщает газета Politico со ссылкой на помощника Харрис."Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме", - говорится в публикации.При этом ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку.Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html
https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html
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сша, в мире, израиль, камала харрис, биньямин нетаньяху, джо байден, politico, выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат)
США, В мире, Израиль, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Politico, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (штат)
СМИ: Харрис встретится с Нетаньяху во время его визита в США

Politico: Харрис встретится с Нетаньяху в Белом доме во время его визита в США

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон, сообщает газета Politico со ссылкой на помощника Харрис.
«
"Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Во время выступления Камалы Харрис прозвучал голос Байдена
01:39
При этом ранее Белый дом заявлял о готовящейся встрече президента США Джо Байдена с Нетаньяху. В частности, премьер Израиля собирался лично поблагодарить американского лидера за поддержку.
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от действующего президента США Джо Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Вчера, 23:54
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
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СШАВ миреИзраильКамала ХаррисБиньямин НетаньяхуДжо БайденPoliticoВыборы президента США — 2024Вашингтон (штат)
 
 
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