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Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
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18:54 23.07.2024 (обновлено: 18:57 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/spiker-1961552651.html
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху
Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:54
2024-07-23T18:57
в мире
израиль
сша
камала харрис
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом возмутительно и непростительно, заявил во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон. &quot;Для меня возмутительно и непростительно, что Камала Харрис бойкотирует эту совместную сессию. Это исторический момент, важный момент для нашей истории&quot;, - сообщил он журналистам.Джонсон добавил, что Харрис должна присутствовать в ходе выступления Нетаньяху на совместном заседании палаты представителей и сената. Официально вице-президент США также является председателем верхней палаты американского конгресса. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html
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израиль
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в мире, израиль, сша, камала харрис, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, майк джонсон
В мире, Израиль, США, Камала Харрис, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху

Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом возмутительно и непростительно, заявил во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон.
«

"Для меня возмутительно и непростительно, что Камала Харрис бойкотирует эту совместную сессию. Это исторический момент, важный момент для нашей истории", - сообщил он журналистам.

Джонсон добавил, что Харрис должна присутствовать в ходе выступления Нетаньяху на совместном заседании палаты представителей и сената. Официально вице-президент США также является председателем верхней палаты американского конгресса.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ: отношение Харрис к Нетаньяху будет не таким, как у Байдена
Вчера, 17:10
В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов.
Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании
Вчера, 18:51
 
В миреИзраильСШАКамала ХаррисВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуМайк Джонсон
 
 
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