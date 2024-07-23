https://ria.ru/20240723/spiker-1961552651.html
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху
Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:54
2024-07-23T18:54
2024-07-23T18:57
в мире
израиль
сша
камала харрис
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом возмутительно и непростительно, заявил во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Для меня возмутительно и непростительно, что Камала Харрис бойкотирует эту совместную сессию. Это исторический момент, важный момент для нашей истории", - сообщил он журналистам.Джонсон добавил, что Харрис должна присутствовать в ходе выступления Нетаньяху на совместном заседании палаты представителей и сената. Официально вице-президент США также является председателем верхней палаты американского конгресса. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961552248.html
израиль
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, камала харрис, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, майк джонсон
В мире, Израиль, США, Камала Харрис, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху
Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху в конгрессе