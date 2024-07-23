https://ria.ru/20240723/spiker-1961552651.html

Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху

Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024

Джонсон возмутился решением Харрис пропустить выступление Нетаньяху

Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:54

2024-07-23T18:54

2024-07-23T18:57

в мире

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сша

камала харрис

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Решение вице-президента США Камалы Харрис пропустить предстоящее выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед американским конгрессом возмутительно и непростительно, заявил во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Для меня возмутительно и непростительно, что Камала Харрис бойкотирует эту совместную сессию. Это исторический момент, важный момент для нашей истории", - сообщил он журналистам.Джонсон добавил, что Харрис должна присутствовать в ходе выступления Нетаньяху на совместном заседании палаты представителей и сената. Официально вице-президент США также является председателем верхней палаты американского конгресса. В понедельник Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе США о том, что Израиль является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке независимо от результатов президентских выборов. Байден 21 июля заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961552248.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, камала харрис, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, майк джонсон