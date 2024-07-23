https://ria.ru/20240723/spetsoperatsiya-1961559635.html

Спецоперация, 23 июля: освобождение Ивано-Дарьевки в ДНР

Спецоперация, 23 июля: освобождение Ивано-Дарьевки в ДНР - РИА Новости, 23.07.2024

Спецоперация, 23 июля: освобождение Ивано-Дарьевки в ДНР

Об успехах российских войск в зоне спецоперации, мобилизации на Украине и передаче доходов от замороженных российских активов Киеву — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:29

2024-07-23T19:29

2024-07-23T19:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Об успехах российских войск в зоне спецоперации, мобилизации на Украине и передаче доходов от замороженных российских активов Киеву — в материале РИА Новости.ВС России освободили Ивано-Дарьевку в ДНРРоссийские военнослужащие группировки войск "Юг" освободили Ивано-Дарьевку в ДНР, следует из сводки Минобороны.Остальные российские группировки нанесли поражение формированиям противника, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 11 контратак. Потери украинских войск составили до 2040 военных. Кроме того, Киев лишился четырех танков, в том числе M1A1 Abrams, бронетранспортера М113 производства США, четырех боевых бронированных машин, включая одну "Козак", станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", двух станций "Анклав-Н" и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, САУ "Богдана" и "Гвоздика", четыре гаубицы М777, одну М198 и две М119 производства США, буксируемые гаубицы FH70 и L119 производства Великобритании, три гаубицы "Мста-Б", пять орудий Д-20 и три Д-30, противотанковую пушку "Рапира". Кроме того, уничтожены 13 полевых складов боеприпасов ВСУ. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре 152-миллиметровых орудия Д-20, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы М119 производства США", — добавили в Минобороны.Авиация и артиллерия, а также расчеты беспилотников российских ВС уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства беспилотников. Силы ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, 15 снарядов HIMARS производства США и 151 беспилотник, в том числе 82 над территорией России. Кроме того, утром Минобороны опубликовало видеоролик, где запечатлено, как расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Дергачах Харьковской области. В результате удалось уничтожить около 50 иностранных инструкторов. Предложение "от знакомого из колонии на Украине"ФСБ сообщила во вторник, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 года рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы. Один из задержанных рассказал, что такое предложение получил от знакомого из колонии на Украине. По его словам, он с подельником собирался "купить коктейли Молотова" и забросать ими мечеть с целью "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними".По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Киев во вторник обстрелял Донецк и Горловку и выпустил по ним 37 снарядов калибра 155 миллиметров. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, во время обстрелов пострадала женщина 1937 года рождения. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, украинские военные во время эвакуации Дзержинского района открыли огонь из автоматов и ранили мирного жителя. Сейчас он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о том, что беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту Кавказ на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. По его словам, в результате атаки возник пожар. К полудню РИА Новости сообщили в экстренных службах, что пожар потушен.Беспилотник ВСУ атаковал в белгородской Щетиновке движущийся по дороге легковой автомобиль, были ранены трое мужчин, они самостоятельно обратились в городскую больницу с баротравмами и осколочными ранениями, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Воровские действия ЕСГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил накануне, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов осуществят в начале августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия "воровскими" и подчеркнул, что Москва ответит на это решение. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти компании "Лукойл" из России в Венгрию и Словакию. Где ВСУ наберут новых солдатВоздушная тревога была объявлена в ночь на вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Позднее она несколько раз звучала в отдельных регионах. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в районе Шостки Сумской области. По данным Сумской областной администрации, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что во вторник на сайте Верховной рады зарегистрировали законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, инициированные Владимиром Зеленским. Позднее он уточнил, что Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней — до 9 ноября. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский пожаловался на то, что им не хватает средств для развития технологий. Как отмечает журнал The Economist, финансирование инноваций в области беспилотников на Украине недостаточно. Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Харьковской области Около 50 иностранных инструкторов уничтожено в результате удара "Искандером" по пункту дислокации наемников в Дергачах Харьковской области, сообщило Минобороны 2024-07-23T19:29 true PT0M22S

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Наталья Макарова

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