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Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София" - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
19:54 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/spektakl-1961564028.html
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София" - РИА Новости, 23.07.2024
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"
Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:54
2024-07-23T19:54
религия
суздаль
владимир
русская православная церковь
православие
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской митрополии. Как отмечается в сообщении на сайте Владимирской митрополии, спектакль "Мать София" театрального товарищества "Завод" показали 11 июля в Суздале, а 15 июля в Епархиальном управлении Владимирской епархии прошло заседание Совета по культуре, который рассмотрел содержание постановки. "Сценарий спектакля "Мать София" в некоторых местах не соответствует историческим сведениям, является светским прочтением истории Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, со светским, не отвечающим канонам Церкви, содержанием. Православным верующим данный спектакль к просмотру не рекомендован", - говорится в сообщении. В театральном товариществе "Завод" РИА Новости отметили, что каждый раз перед спектаклем и неоднократно в самом тексте пьесы зрителям сообщается, что это художественное произведение, основанное на легендах. "Это не житие, а призыв к житию (как точно заметил один из наших зрителей). Мы хотим, чтобы спектакль оставлял в сердцах зрителей свет и стремление к высшей Любви. И, благодаря большому количеству благодарных отзывов, которые мы получаем, мы надеемся, что у нас это получилось", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости соавтором и продюсером спектакля Марией Ремыга-Ганьковой. Как указано на сайте Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, преподобная София, в миру великая московская княгиня Соломония Юрьевна Сабурова, супруга Василия III, приняла монашеский постриг в московском Рождественском монастыре в 1525 году после 20-летнего брака, оказавшегося бездетным. Прибыв через год в Покровский монастырь Суздаля, она проводила жизнь в монашеских трудах. ТТ "Завод" —независимое театральное товарищество, занимающееся созданием и показами творческих проектов, драматических, пластических, музыкальных постановок.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html
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суздаль, владимир, русская православная церковь, православие
Религия, Суздаль, Владимир, Русская православная церковь, Православие
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"

Владимирская епархия не рекомендует верующим смотреть спектакль "Мать София"

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Вид на Покровский монастырь
Суздаль. Вид на Покровский монастырь - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Суздаль. Вид на Покровский монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской митрополии.
Как отмечается в сообщении на сайте Владимирской митрополии, спектакль "Мать София" театрального товарищества "Завод" показали 11 июля в Суздале, а 15 июля в Епархиальном управлении Владимирской епархии прошло заседание Совета по культуре, который рассмотрел содержание постановки.
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"Сценарий спектакля "Мать София" в некоторых местах не соответствует историческим сведениям, является светским прочтением истории Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, со светским, не отвечающим канонам Церкви, содержанием. Православным верующим данный спектакль к просмотру не рекомендован", - говорится в сообщении.
В театральном товариществе "Завод" РИА Новости отметили, что каждый раз перед спектаклем и неоднократно в самом тексте пьесы зрителям сообщается, что это художественное произведение, основанное на легендах.
«
"Это не житие, а призыв к житию (как точно заметил один из наших зрителей). Мы хотим, чтобы спектакль оставлял в сердцах зрителей свет и стремление к высшей Любви. И, благодаря большому количеству благодарных отзывов, которые мы получаем, мы надеемся, что у нас это получилось", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости соавтором и продюсером спектакля Марией Ремыга-Ганьковой.
Как указано на сайте Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, преподобная София, в миру великая московская княгиня Соломония Юрьевна Сабурова, супруга Василия III, приняла монашеский постриг в московском Рождественском монастыре в 1525 году после 20-летнего брака, оказавшегося бездетным. Прибыв через год в Покровский монастырь Суздаля, она проводила жизнь в монашеских трудах.
ТТ "Завод" —независимое театральное товарищество, занимающееся созданием и показами творческих проектов, драматических, пластических, музыкальных постановок.
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