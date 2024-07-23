https://ria.ru/20240723/spektakl-1961564028.html

Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"

Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София" - РИА Новости, 23.07.2024

Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"

Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:54

2024-07-23T19:54

2024-07-23T19:54

религия

суздаль

владимир

русская православная церковь

православие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740337597_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5ce69cff50b38c1c10876cb8c728f9d8.jpg

РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской митрополии. Как отмечается в сообщении на сайте Владимирской митрополии, спектакль "Мать София" театрального товарищества "Завод" показали 11 июля в Суздале, а 15 июля в Епархиальном управлении Владимирской епархии прошло заседание Совета по культуре, который рассмотрел содержание постановки. "Сценарий спектакля "Мать София" в некоторых местах не соответствует историческим сведениям, является светским прочтением истории Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, со светским, не отвечающим канонам Церкви, содержанием. Православным верующим данный спектакль к просмотру не рекомендован", - говорится в сообщении. В театральном товариществе "Завод" РИА Новости отметили, что каждый раз перед спектаклем и неоднократно в самом тексте пьесы зрителям сообщается, что это художественное произведение, основанное на легендах. "Это не житие, а призыв к житию (как точно заметил один из наших зрителей). Мы хотим, чтобы спектакль оставлял в сердцах зрителей свет и стремление к высшей Любви. И, благодаря большому количеству благодарных отзывов, которые мы получаем, мы надеемся, что у нас это получилось", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости соавтором и продюсером спектакля Марией Ремыга-Ганьковой. Как указано на сайте Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, преподобная София, в миру великая московская княгиня Соломония Юрьевна Сабурова, супруга Василия III, приняла монашеский постриг в московском Рождественском монастыре в 1525 году после 20-летнего брака, оказавшегося бездетным. Прибыв через год в Покровский монастырь Суздаля, она проводила жизнь в монашеских трудах. ТТ "Завод" —независимое театральное товарищество, занимающееся созданием и показами творческих проектов, драматических, пластических, музыкальных постановок.

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html

суздаль

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суздаль, владимир, русская православная церковь, православие