https://ria.ru/20240723/spektakl-1961564028.html
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София" - РИА Новости, 23.07.2024
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"
Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:54
2024-07-23T19:54
2024-07-23T19:54
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суздаль
владимир
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православие
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается на сайте Владимирской митрополии. Как отмечается в сообщении на сайте Владимирской митрополии, спектакль "Мать София" театрального товарищества "Завод" показали 11 июля в Суздале, а 15 июля в Епархиальном управлении Владимирской епархии прошло заседание Совета по культуре, который рассмотрел содержание постановки. "Сценарий спектакля "Мать София" в некоторых местах не соответствует историческим сведениям, является светским прочтением истории Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, со светским, не отвечающим канонам Церкви, содержанием. Православным верующим данный спектакль к просмотру не рекомендован", - говорится в сообщении. В театральном товариществе "Завод" РИА Новости отметили, что каждый раз перед спектаклем и неоднократно в самом тексте пьесы зрителям сообщается, что это художественное произведение, основанное на легендах. "Это не житие, а призыв к житию (как точно заметил один из наших зрителей). Мы хотим, чтобы спектакль оставлял в сердцах зрителей свет и стремление к высшей Любви. И, благодаря большому количеству благодарных отзывов, которые мы получаем, мы надеемся, что у нас это получилось", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости соавтором и продюсером спектакля Марией Ремыга-Ганьковой. Как указано на сайте Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, преподобная София, в миру великая московская княгиня Соломония Юрьевна Сабурова, супруга Василия III, приняла монашеский постриг в московском Рождественском монастыре в 1525 году после 20-летнего брака, оказавшегося бездетным. Прибыв через год в Покровский монастырь Суздаля, она проводила жизнь в монашеских трудах. ТТ "Завод" —независимое театральное товарищество, занимающееся созданием и показами творческих проектов, драматических, пластических, музыкальных постановок.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суздаль, владимир, русская православная церковь, православие
Религия, Суздаль, Владимир, Русская православная церковь, Православие
Владимирская епархия не рекомендует смотреть спектакль "Мать София"
Владимирская епархия не рекомендует верующим смотреть спектакль "Мать София"
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости.
Владимирская епархия не рекомендует православным верующим смотреть спектакль "Мать София", показ которого прошел в Суздале, сообщается
на сайте Владимирской митрополии.
Как отмечается в сообщении на сайте Владимирской митрополии, спектакль "Мать София" театрального товарищества "Завод" показали 11 июля в Суздале, а 15 июля в Епархиальном управлении Владимирской епархии прошло заседание Совета по культуре, который рассмотрел содержание постановки.
"Сценарий спектакля "Мать София" в некоторых местах не соответствует историческим сведениям, является светским прочтением истории Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, со светским, не отвечающим канонам Церкви, содержанием. Православным верующим данный спектакль к просмотру не рекомендован", - говорится в сообщении.
В театральном товариществе "Завод" РИА Новости отметили, что каждый раз перед спектаклем и неоднократно в самом тексте пьесы зрителям сообщается, что это художественное произведение, основанное на легендах.
«
"Это не житие, а призыв к житию (как точно заметил один из наших зрителей). Мы хотим, чтобы спектакль оставлял в сердцах зрителей свет и стремление к высшей Любви. И, благодаря большому количеству благодарных отзывов, которые мы получаем, мы надеемся, что у нас это получилось", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости соавтором и продюсером спектакля Марией Ремыга-Ганьковой.
Как указано на сайте Суздальского Свято-Покровского женского монастыря, преподобная София, в миру великая московская княгиня Соломония Юрьевна Сабурова, супруга Василия III, приняла монашеский постриг в московском Рождественском монастыре в 1525 году после 20-летнего брака, оказавшегося бездетным. Прибыв через год в Покровский монастырь Суздаля, она проводила жизнь в монашеских трудах.
ТТ "Завод" —независимое театральное товарищество, занимающееся созданием и показами творческих проектов, драматических, пластических, музыкальных постановок.