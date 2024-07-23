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Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере - РИА Новости, 23.07.2024
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15:03 23.07.2024 (обновлено: 15:04 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961483934.html
Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере - РИА Новости, 23.07.2024
Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Белоруссия могла бы сотрудничать с этим российским регионом в транспортно-логистической сфере, включая... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:03
2024-07-23T15:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
амурская область
китай
василий орлов (губернатор)
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Белоруссия могла бы сотрудничать с этим российским регионом в транспортно-логистической сфере, включая проект "Амурский коридор". "У нас колоссальный опыт работы с Китаем... У нас выстроено несколько транспортно-логистических маршрутов, в частности, продвигаем проект "Амурский коридор", который состоит из уже построенного и функционирующего в районе Благовещенска - Хэйхэ автомобильного моста через реку Амур с развитием примостовой зоны..., рассчитываем что она станет международным ТОРом (территория опережающего развития - ред.), то есть там будут режимы, синхронизированные с китайской стороной. Так что приглашаем белорусских партнеров, инвесторов присутствовать в этом "Амурском коридоре"", - сказал губернатор во время встречи во вторник в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он добавил, что в рамках проекта проектируется железнодорожный мост, строится канатная дорога. "Предлагаем белорусским компаниям поработать, представить свою продукцию, воспользоваться этими логистическими возможностями", - сказал Орлов. Губернатор отметил, что товарооборот между этим регионом и Белоруссией увеличивается, но "еще есть куда расти". Он сообщил, что в области очень востребована техника белорусского производства - как сельскохозяйственная, так и для промышленности. "Считаем целесообразным предложить белорусским друзьям создать мультибрендовый центр такой техники на территории Амурской области, он мог бы охватить и соседние регионы", - сказал Орлов. Он отметил, что в области стоят задачи по увеличению сельхозпроизводства, а потому перспективным будет сотрудничество с Белоруссией в сфере глубокой переработки сельхозсырья, в частности, сои и молока. Среди возможных направлений взаимодействия губернатор назвал добывающую промышленность, а также деревообработку, подчеркнув, что Амурская область открыта к созданию совместных предприятий. Он также пригласил белорусскую сторону к участию в индустриальном парке, который планируется создать на базе развиваемого "газового кластера", состоящего из газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. По словам губернатора, в регионе также ждут белорусских строителей. В том числе он напомнил, что продолжается строительство космодрома "Восточный", предстоит реализовать еще несколько очередей проекта.
https://ria.ru/20240525/priamure-1948334354.html
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белоруссия, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), александр лукашенко, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Амурская область, Китай, Василий Орлов (губернатор), Александр Лукашенко, Россия

Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области России Василием Орловым
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области России Василием Орловым - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Амурской области России Василием Орловым
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Белоруссия могла бы сотрудничать с этим российским регионом в транспортно-логистической сфере, включая проект "Амурский коридор".
"У нас колоссальный опыт работы с Китаем... У нас выстроено несколько транспортно-логистических маршрутов, в частности, продвигаем проект "Амурский коридор", который состоит из уже построенного и функционирующего в районе Благовещенска - Хэйхэ автомобильного моста через реку Амур с развитием примостовой зоны..., рассчитываем что она станет международным ТОРом (территория опережающего развития - ред.), то есть там будут режимы, синхронизированные с китайской стороной. Так что приглашаем белорусских партнеров, инвесторов присутствовать в этом "Амурском коридоре"", - сказал губернатор во время встречи во вторник в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он добавил, что в рамках проекта проектируется железнодорожный мост, строится канатная дорога. "Предлагаем белорусским компаниям поработать, представить свою продукцию, воспользоваться этими логистическими возможностями", - сказал Орлов.
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Губернатор отметил, что товарооборот между этим регионом и Белоруссией увеличивается, но "еще есть куда расти".
Он сообщил, что в области очень востребована техника белорусского производства - как сельскохозяйственная, так и для промышленности. "Считаем целесообразным предложить белорусским друзьям создать мультибрендовый центр такой техники на территории Амурской области, он мог бы охватить и соседние регионы", - сказал Орлов.
Он отметил, что в области стоят задачи по увеличению сельхозпроизводства, а потому перспективным будет сотрудничество с Белоруссией в сфере глубокой переработки сельхозсырья, в частности, сои и молока. Среди возможных направлений взаимодействия губернатор назвал добывающую промышленность, а также деревообработку, подчеркнув, что Амурская область открыта к созданию совместных предприятий. Он также пригласил белорусскую сторону к участию в индустриальном парке, который планируется создать на базе развиваемого "газового кластера", состоящего из газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса.
По словам губернатора, в регионе также ждут белорусских строителей. В том числе он напомнил, что продолжается строительство космодрома "Восточный", предстоит реализовать еще несколько очередей проекта.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияАмурская областьКитайВасилий Орлов (губернатор)Александр ЛукашенкоРоссия
 
 
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