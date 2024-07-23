https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961483934.html

Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере

Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере - РИА Новости, 23.07.2024

Орлов предложил Белоруссии сотрудничество в транспортно-логистической сфере

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Белоруссия могла бы сотрудничать с этим российским регионом в транспортно-логистической сфере, включая... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:03

2024-07-23T15:03

2024-07-23T15:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

амурская область

китай

василий орлов (губернатор)

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Белоруссия могла бы сотрудничать с этим российским регионом в транспортно-логистической сфере, включая проект "Амурский коридор". "У нас колоссальный опыт работы с Китаем... У нас выстроено несколько транспортно-логистических маршрутов, в частности, продвигаем проект "Амурский коридор", который состоит из уже построенного и функционирующего в районе Благовещенска - Хэйхэ автомобильного моста через реку Амур с развитием примостовой зоны..., рассчитываем что она станет международным ТОРом (территория опережающего развития - ред.), то есть там будут режимы, синхронизированные с китайской стороной. Так что приглашаем белорусских партнеров, инвесторов присутствовать в этом "Амурском коридоре"", - сказал губернатор во время встречи во вторник в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он добавил, что в рамках проекта проектируется железнодорожный мост, строится канатная дорога. "Предлагаем белорусским компаниям поработать, представить свою продукцию, воспользоваться этими логистическими возможностями", - сказал Орлов. Губернатор отметил, что товарооборот между этим регионом и Белоруссией увеличивается, но "еще есть куда расти". Он сообщил, что в области очень востребована техника белорусского производства - как сельскохозяйственная, так и для промышленности. "Считаем целесообразным предложить белорусским друзьям создать мультибрендовый центр такой техники на территории Амурской области, он мог бы охватить и соседние регионы", - сказал Орлов. Он отметил, что в области стоят задачи по увеличению сельхозпроизводства, а потому перспективным будет сотрудничество с Белоруссией в сфере глубокой переработки сельхозсырья, в частности, сои и молока. Среди возможных направлений взаимодействия губернатор назвал добывающую промышленность, а также деревообработку, подчеркнув, что Амурская область открыта к созданию совместных предприятий. Он также пригласил белорусскую сторону к участию в индустриальном парке, который планируется создать на базе развиваемого "газового кластера", состоящего из газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. По словам губернатора, в регионе также ждут белорусских строителей. В том числе он напомнил, что продолжается строительство космодрома "Восточный", предстоит реализовать еще несколько очередей проекта.

https://ria.ru/20240525/priamure-1948334354.html

https://ria.ru/20240524/amurekspo-1948037938.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), александр лукашенко, россия