https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
В акватории Сочи прошел смерч
В акватории Сочи прошел смерч - РИА Новости, 23.07.2024
В акватории Сочи прошел смерч
Смерч наблюдался в акватории Сочи на значительном от берега расстояния, без угрозы выхода на сушу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:35
2024-07-23T10:35
2024-07-23T11:15
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Смерч наблюдался в акватории Сочи на значительном от берега расстояния, без угрозы выхода на сушу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно данным властей, в Сочи 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют смерчи над акваторией курорта, сильные дожди, оползни, ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду. Один из крупных смерчей зафиксировали очевидцы, опубликовав видео в соцсетях, на котором видно, как вихрь поднимается над акваторией Сочи. "Был смерч в море на значительном расстоянии, без угрозы выхода на берег, распался в море самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Как добавили РИА Новости в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), информации о происшествиях, связанных с этим смерчем, не поступало.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961377763.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В акватории Сочи прошел смерч
МЧС: смерч прошел в акватории Сочи без угрозы выхода на берег