Рейтинг@Mail.ru
В акватории Сочи прошел смерч - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 23.07.2024 (обновлено: 11:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
В акватории Сочи прошел смерч
В акватории Сочи прошел смерч - РИА Новости, 23.07.2024
В акватории Сочи прошел смерч
Смерч наблюдался в акватории Сочи на значительном от берега расстояния, без угрозы выхода на сушу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:35
2024-07-23T11:15
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961392139_0:36:464:297_1920x0_80_0_0_a540bc390c8a9cf8d4d1f7f8db2b38ff.jpg
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Смерч наблюдался в акватории Сочи на значительном от берега расстояния, без угрозы выхода на сушу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно данным властей, в Сочи 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют смерчи над акваторией курорта, сильные дожди, оползни, ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду. Один из крупных смерчей зафиксировали очевидцы, опубликовав видео в соцсетях, на котором видно, как вихрь поднимается над акваторией Сочи. "Был смерч в море на значительном расстоянии, без угрозы выхода на берег, распался в море самостоятельно", - сказал собеседник агентства. Как добавили РИА Новости в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), информации о происшествиях, связанных с этим смерчем, не поступало.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961377763.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961392139_0:0:464:348_1920x0_80_0_0_1b3dbdbd08204cdf3636620c8d940583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В акватории Сочи прошел смерч

МЧС: смерч прошел в акватории Сочи без угрозы выхода на берег

© СоцсетиСмерч образовался на воде недалеко от Сочи
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Соцсети
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Смерч наблюдался в акватории Сочи на значительном от берега расстояния, без угрозы выхода на сушу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Согласно данным властей, в Сочи 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют смерчи над акваторией курорта, сильные дожди, оползни, ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду.
Один из крупных смерчей зафиксировали очевидцы, опубликовав видео в соцсетях, на котором видно, как вихрь поднимается над акваторией Сочи.
«
"Был смерч в море на значительном расстоянии, без угрозы выхода на берег, распался в море самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), информации о происшествиях, связанных с этим смерчем, не поступало.
Сильнейший ливень в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Вчера, 09:33
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала