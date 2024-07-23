https://ria.ru/20240723/sochi-1961377763.html
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды - РИА Новости, 23.07.2024
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:33
2024-07-23T09:33
2024-07-23T11:36
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1aad0694e21298cebd843e9c734aa0ae.jpg
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер."Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое", - сказал Владимиров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.
https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41ba3fb86dc5b4a9af2632efc6a9b151.jpg
Сильнейший ливень в Сочи
В Сочи сильнейший ливень: прогнозируются оползни и сильный подъем уровня воды в реках, Приморская набережная уже частично подтоплена.
2024-07-23T09:33
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за сильного дождя
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер.
"Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое", - сказал Владимиров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России
, подтоплений в городе пока нет.