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Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды - РИА Новости, 23.07.2024
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09:33 23.07.2024 (обновлено: 11:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sochi-1961377763.html
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды - РИА Новости, 23.07.2024
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды
Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:33
2024-07-23T11:36
сочи
происшествия
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер."Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое", - сказал Владимиров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.
https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html
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сочи
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4.7
96
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Сильнейший ливень в Сочи
В Сочи сильнейший ливень: прогнозируются оползни и сильный подъем уровня воды в реках, Приморская набережная уже частично подтоплена.
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сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды

Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за сильного дождя

Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер.
Упавшее дерево - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Ростове-на-Дону во время сильного дождя упали более 20 деревьев
22 июля, 14:20
"Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое", - сказал Владимиров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В башкирском Туймазы после дождей подтоплены придомовые территории
22 июля, 15:33
 
СочиПроисшествия
 
 
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