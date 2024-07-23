https://ria.ru/20240723/sochi-1961377763.html

Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды

Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды - РИА Новости, 23.07.2024

Выход судов в акваторию Сочи временно запретили из-за погоды

Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:33

2024-07-23T09:33

2024-07-23T11:36

сочи

происшествия

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Маломерные суда временно не выходят в море в Сочи из-за сильных дождей и штормового предупреждения, сообщил РИА Новости генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.Штормовое предупреждение действует в Сочи 23 и 24 июля. По прогнозам синоптиков, в этот период на курорте ожидаются ливни, грозы, оползни, смерчи, сильный ветер."Пока не выходят. Сильный дождь и штормовое", - сказал Владимиров.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек на данный момент не достиг опасных отметок. Также по данным регионального главка МЧС России, подтоплений в городе пока нет.

https://ria.ru/20240722/rostov-na-donu-1961221741.html

https://ria.ru/20240722/reka-1961244637.html

сочи

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сильнейший ливень в Сочи В Сочи сильнейший ливень: прогнозируются оползни и сильный подъем уровня воды в реках, Приморская набережная уже частично подтоплена. 2024-07-23T09:33 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия