https://ria.ru/20240723/sochi-1961373551.html

На Сочи обрушился мощный шторм

На Сочи обрушился мощный шторм - РИА Новости, 23.07.2024

На Сочи обрушился мощный шторм

В Сочи ожидаются смерчи над акваторией, оползни и подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:11

2024-07-23T09:11

2024-07-23T15:43

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

общество

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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи ожидаются смерчи над акваторией, оползни и подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города. "В Сочи ухудшается погода. В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля 2024 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — уточнили власти.Накануне в администрации предупреждали о сильных ливнях в городе во вторник и среду. В Сочи также возможны грозы и ветер с порывами 15-18 метров в секунду. "В отдельных районах сильные ливни. На реках и малых водотоках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объема", — отметили в администрации города. Все городские службы перевели на усиленный режим работы, обстановку на курорте контролирует оперативный штаб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи, воздушная гавань работает штатно. При этом морской торговый порт временно не выпускает маломерные суда в акваторию Сочи из-за сильного дождя. Также на Приморской набережной в центре города из-за штормового предупреждения закрыли пляжи, в районе прогулочной зоны нет отдыхающих, а часть кафе и магазинов не работают, передал корреспондент РИА Новости.По данным ГУ МЧС, в акватории Сочи на значительном расстояния от берега был смерч, но он самостоятельно распался в море, не выходя на сушу.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек пока не достиг опасных отметок. По информации регионального главка МЧС России, подтоплений в городе сейчас нет.

https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

сочи

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Сильнейший ливень в Сочи В Сочи сильнейший ливень: прогнозируются оползни и сильный подъем уровня воды в реках, Приморская набережная уже частично подтоплена. 2024-07-23T09:11 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество