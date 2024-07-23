https://ria.ru/20240723/sochi-1961373551.html
На Сочи обрушился мощный шторм
На Сочи обрушился мощный шторм - РИА Новости, 23.07.2024
На Сочи обрушился мощный шторм
В Сочи ожидаются смерчи над акваторией, оползни и подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:11
2024-07-23T09:11
2024-07-23T15:43
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
общество
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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи ожидаются смерчи над акваторией, оползни и подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города. "В Сочи ухудшается погода. В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля 2024 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — уточнили власти.Накануне в администрации предупреждали о сильных ливнях в городе во вторник и среду. В Сочи также возможны грозы и ветер с порывами 15-18 метров в секунду. "В отдельных районах сильные ливни. На реках и малых водотоках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объема", — отметили в администрации города. Все городские службы перевели на усиленный режим работы, обстановку на курорте контролирует оперативный штаб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи, воздушная гавань работает штатно. При этом морской торговый порт временно не выпускает маломерные суда в акваторию Сочи из-за сильного дождя. Также на Приморской набережной в центре города из-за штормового предупреждения закрыли пляжи, в районе прогулочной зоны нет отдыхающих, а часть кафе и магазинов не работают, передал корреспондент РИА Новости.По данным ГУ МЧС, в акватории Сочи на значительном расстояния от берега был смерч, но он самостоятельно распался в море, не выходя на сушу.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек пока не достиг опасных отметок. По информации регионального главка МЧС России, подтоплений в городе сейчас нет.
https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html
https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html
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Сильнейший ливень в Сочи
В Сочи сильнейший ливень: прогнозируются оползни и сильный подъем уровня воды в реках, Приморская набережная уже частично подтоплена.
2024-07-23T09:11
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PT0M43S
РИА Новости
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РИА Новости
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, общество
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Общество
На Сочи обрушился мощный шторм
В Сочи во вторник ожидаются смерчи, оползни и подъем уровня воды в реках
СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. В Сочи ожидаются смерчи над акваторией, оползни и подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"В Сочи ухудшается погода. В соответствии со штормовым предупреждением метеорологов, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля 2024 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — уточнили власти.
Накануне в администрации предупреждали о сильных ливнях в городе во вторник и среду.
В Сочи также возможны грозы и ветер с порывами 15-18 метров в секунду.
"В отдельных районах сильные ливни. На реках и малых водотоках резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне сходы селей малого объема", — отметили в администрации города.
Все городские службы перевели на усиленный режим работы, обстановку на курорте контролирует оперативный штаб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи, воздушная гавань работает штатно.
При этом морской торговый порт временно не выпускает маломерные суда в акваторию Сочи из-за сильного дождя.
Также на Приморской набережной в центре города из-за штормового предупреждения закрыли пляжи, в районе прогулочной зоны нет отдыхающих, а часть кафе и магазинов не работают, передал корреспондент РИА Новости.
По данным ГУ МЧС, в акватории Сочи на значительном расстояния от берега был смерч, но он самостоятельно распался в море, не выходя на сушу.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, уровень городских рек пока не достиг опасных отметок. По информации регионального главка МЧС России, подтоплений в городе сейчас нет.