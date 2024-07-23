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СМИ: в Германии отказались отчитаться о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.07.2024
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07:55 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/smi-1961365605.html
СМИ: в Германии отказались отчитаться о расследовании по "Северным потокам"
СМИ: в Германии отказались отчитаться о расследовании по "Северным потокам" - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: в Германии отказались отчитаться о расследовании по "Северным потокам"
Власти Германии не намерены обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов "Северных потоков", соответствующий отказ от правительства получили депутаты РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:55
2024-07-23T07:55
в мире
германия
сша
россия
юрий коков
сеймур херш
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Германии не намерены обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов "Северных потоков", соответствующий отказ от правительства получили депутаты бундестага, пишут "Известия".Партия "Альтернатива для Германии" направила запрос в правительство в апреле текущего года, ответ был получен 17 июля. В 27-страничном отчете говорится, что власти ответили почти на все вопросы депутатов, включая сотрудничество с правительством США и причины, по которым затянулось расследование. В ответе говорится, что правительство не собирается раскрывать подробности о ходе расследования, поскольку это может помешать следствию."Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия", — утверждается в письме.В начале февраля шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил о прекращении следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", объяснив это тем, что оно не относится к юрисдикции королевства. Он добавил, что материалы по делу местная прокуратура передала Германии.Как отметил тогда секретарь Совета безопасности России Юрий Коков, решение Стокгольма было вполне ожидаемым, ведь его изначальной целью являлось сокрытие реальных обстоятельств и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и не стал оценивать сроки ремонта. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Позднее Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но так их и не получила.По версии журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент США решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
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в мире, германия, сша, россия, юрий коков, сеймур херш, генеральная прокуратура рф, северный поток
В мире, Германия, США, Россия, Юрий Коков, Сеймур Херш, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток
СМИ: в Германии отказались отчитаться о расследовании по "Северным потокам"

"Известия": власти ФРГ отказались раскрыть ход следствия по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Власти Германии не намерены обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов "Северных потоков", соответствующий отказ от правительства получили депутаты бундестага, пишут "Известия".
Партия "Альтернатива для Германии" направила запрос в правительство в апреле текущего года, ответ был получен 17 июля. В 27-страничном отчете говорится, что власти ответили почти на все вопросы депутатов, включая сотрудничество с правительством США и причины, по которым затянулось расследование. В ответе говорится, что правительство не собирается раскрывать подробности о ходе расследования, поскольку это может помешать следствию.
"Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования, поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия", — утверждается в письме.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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30 июня, 10:51
В начале февраля шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил о прекращении следствия по делу о взрывах на "Северных потоках", объяснив это тем, что оно не относится к юрисдикции королевства. Он добавил, что материалы по делу местная прокуратура передала Германии.
Как отметил тогда секретарь Совета безопасности России Юрий Коков, решение Стокгольма было вполне ожидаемым, ведь его изначальной целью являлось сокрытие реальных обстоятельств и истинных заказчиков этого беспрецедентного теракта.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял о беспрецедентных разрушениях и не стал оценивать сроки ремонта. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Позднее Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но так их и не получила.
По версии журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент США решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"
29 июня, 16:38
 
В миреГерманияСШАРоссияЮрий КоковСеймур ХершГенеральная прокуратура РФСеверный поток
 
 
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