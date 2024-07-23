СК сообщил о росте числа преступлений, совершенных нелегалами
СК: число преступлений, совершенных нелегалами, выросло более чем втрое
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Число преступлений, совершенных нелегалами в России в 2023 году, более чем в три раза превышает показатель 2022 года, растет также число криминальных деяний трудовых мигрантов, сообщает Следственный комитет РФ.
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"В истекшем году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1 787 до 6 082. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за шесть месяцев этого года объем направленных в суды уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, на треть превышает аналогичный период прошлого года.
К тому же, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обратить внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранцев на работу.
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"Бастрыкин также поручил обратить пристальное внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранную рабочую силу", - говорится в сообщении.
Председатель СК России провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности. Глава ведомства уделил особое внимание вопросам постановки на учет натурализованных граждан РФ.
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