https://ria.ru/20240723/sk-1961522937.html

СК сообщил о росте числа преступлений, совершенных нелегалами

СК сообщил о росте числа преступлений, совершенных нелегалами - РИА Новости, 23.07.2024

СК сообщил о росте числа преступлений, совершенных нелегалами

Число преступлений, совершенных нелегалами в России в 2023 году, более чем в три раза превышает показатель 2022 года, растет также число криминальных деяний... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:11

2024-07-23T17:11

2024-07-23T17:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Число преступлений, совершенных нелегалами в России в 2023 году, более чем в три раза превышает показатель 2022 года, растет также число криминальных деяний трудовых мигрантов, сообщает Следственный комитет РФ."В истекшем году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1 787 до 6 082. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.Кроме того, за шесть месяцев этого года объем направленных в суды уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, на треть превышает аналогичный период прошлого года.К тому же, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обратить внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранцев на работу."Бастрыкин также поручил обратить пристальное внимание на состояние контроля со стороны уполномоченных органов за деятельностью организаций, привлекающих иностранную рабочую силу", - говорится в сообщении.Председатель СК России провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности. Глава ведомства уделил особое внимание вопросам постановки на учет натурализованных граждан РФ.

https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html

https://ria.ru/20240718/migranty-1960585299.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин