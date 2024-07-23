https://ria.ru/20240723/sk-1961419095.html
СК проверяет информацию о размытии подъезда к еще одному мосту в Бурятии
СК проверяет информацию о размытии подъезда к еще одному мосту в Бурятии - РИА Новости, 23.07.2024
СК проверяет информацию о размытии подъезда к еще одному мосту в Бурятии
Следственный комитет проверяет информацию о размытии подъезда к ещё одному мосту в Тункинском районе Бурятии, где действует режим ЧС, сообщает региональное СУ... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:13
2024-07-23T12:13
2024-07-23T12:13
происшествия
тункинский район
республика бурятия
монголия
следственный комитет россии (ск рф)
иркут (корпорация)
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УЛАН-УДЭ, 23 июл – РИА Новости. Следственный комитет проверяет информацию о размытии подъезда к ещё одному мосту в Тункинском районе Бурятии, где действует режим ЧС, сообщает региональное СУ СК. Днем 21 июля в Тункинском районе Бурятии на 142-м километре федеральной автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан было остановлено движение автотранспорта. Позже было открыто реверсивное движение по одной полосе. Трасса А-333 - единственная дорога, по которой можно попасть из Монголии в Иркутскую область и Бурятию. "В ходе мониторинга медиапространства выявлены публикации, что после дождей размыты подъездные пути к мосту через протоку реки Иркут возле улуса Далахай Тункинского района Республики Бурятия… Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Также Следственный комитет сообщал о возможной эвакуации жителей Далахая в соседний населенный пункт. Однако, по данным администрации Тункинского района, необходимости в эвакуации людей нет, так как уровень воды начал снижаться. Ночью проводились работы по отсыпке территории у моста, также у жителей Далахая есть возможность проезда через село Еловка.
https://ria.ru/20240721/buryatiya-1961039436.html
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происшествия, тункинский район, республика бурятия, монголия, следственный комитет россии (ск рф), иркут (корпорация)
Происшествия, Тункинский район, Республика Бурятия, Монголия, Следственный комитет России (СК РФ), Иркут (корпорация)
СК проверяет информацию о размытии подъезда к еще одному мосту в Бурятии
СК проверяет информацию о размытии подъезда к мосту в Тункинском районе Бурятии