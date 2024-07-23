https://ria.ru/20240723/sk-1961381807.html

СК назвал заказчиков терактов в Запорожской области

СК назвал заказчиков терактов в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2024

СК назвал заказчиков терактов в Запорожской области

Заказчиками и вдохновителями терактов в Запорожской области являются, как правило, сотрудники спецслужб на Украине, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:48

2024-07-23T09:48

2024-07-23T10:43

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украина

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Заказчиками и вдохновителями терактов в Запорожской области являются, как правило, сотрудники спецслужб на Украине, сообщил журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета России по региону Александр Царакаев. "Как правило, заказчиками и вдохновителями этих преступлений являются лица, которые находятся на территории Украины. Предположительно, из сотрудников спецслужб. Указанные лица координируют деятельность людей, чьими руками непосредственно совершаются террористические акты", - сказал Царакаев. Он отметил, что эти лица координируют действия исполнителей терактов через мессенджеры, организуя поэтапные инструкции по совершению преступлений. Схема включает в себя указания, где закопать взрывные устройства, а затем - когда и как их активировать. "В основном, это через мессенджеры, между собой они связываются, говорят, где, что найти, там идет такая градация, сначала отнеси туда, закопай здесь, потом… вытащи оттуда, собери, а потом взорви. Примерно схема такая", - уточнил руководитель управления. Царакаев подчеркнул, что в рамках расследования три участника, находящиеся за пределами Российской Федерации, уже установлены и объявлены в розыск с арестом. Также объявлены в розыск четыре человека, которые координировали операции по совершению терактов непосредственно на территории Запорожской области и, по имеющимся сведениям, уже покинули Россию.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

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запорожская область, украина, россия