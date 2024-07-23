Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 23.07.2024 (обновлено: 08:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sk-1961368009.html
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии - РИА Новости, 23.07.2024
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии
Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:23
2024-07-23T08:36
происшествия
жилье
центральная азия
россия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке Новобурейский Амурской области, мужчина заключён под стражу, сообщает СУСК Приамурья. По данным следствия, развратные действия мужчина совершил 19 июля в поселковом магазине. "Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области местному жителю, имеющему гражданство Российской Федерации и страны из Центральной Азии, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также следователи выяснят, законно ли мужчина получил российское гражданство.
https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html
центральная азия
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, центральная азия, россия, амурская область
Происшествия, Жилье, Центральная Азия, Россия, Амурская область
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии

В Приамурье мужчину обвинили в сексуальном насилии над 11-летней девочкой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке Новобурейский Амурской области, мужчина заключён под стражу, сообщает СУСК Приамурья.
По данным следствия, развратные действия мужчина совершил 19 июля в поселковом магазине.
«
"Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области местному жителю, имеющему гражданство Российской Федерации и страны из Центральной Азии, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также следователи выяснят, законно ли мужчина получил российское гражданство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Твери заподозрили иностранца в домогательстве к девочке в автобусе
6 ноября 2023, 15:06
 
ПроисшествияЖильеЦентральная АзияРоссияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала