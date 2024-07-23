https://ria.ru/20240723/sk-1961368009.html

В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии

В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии - РИА Новости, 23.07.2024

В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии

Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:23

2024-07-23T08:23

2024-07-23T08:36

происшествия

жилье

центральная азия

россия

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке Новобурейский Амурской области, мужчина заключён под стражу, сообщает СУСК Приамурья. По данным следствия, развратные действия мужчина совершил 19 июля в поселковом магазине. "Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области местному жителю, имеющему гражданство Российской Федерации и страны из Центральной Азии, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также следователи выяснят, законно ли мужчина получил российское гражданство.

https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html

центральная азия

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, центральная азия, россия, амурская область