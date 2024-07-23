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В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии - РИА Новости, 23.07.2024
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии
Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:23
2024-07-23T08:23
2024-07-23T08:36
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл – РИА Новости. Выходца из Центральной Азии, имеющего гражданство РФ, обвинили в совершении действий сексуального характера по отношению к 11-летней девочке в поселке Новобурейский Амурской области, мужчина заключён под стражу, сообщает СУСК Приамурья. По данным следствия, развратные действия мужчина совершил 19 июля в поселковом магазине. "Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области местному жителю, имеющему гражданство Российской Федерации и страны из Центральной Азии, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Также следователи выяснят, законно ли мужчина получил российское гражданство.
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происшествия, жилье, центральная азия, россия, амурская область
Происшествия, Жилье, Центральная Азия, Россия, Амурская область
В Приамурье выходца из Центральной Азии обвинили в педофилии
В Приамурье мужчину обвинили в сексуальном насилии над 11-летней девочкой