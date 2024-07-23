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Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС - РИА Новости, 24.07.2024
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23:59 23.07.2024 (обновлено: 00:01 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/siyyarto-1961596630.html
Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС
Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС - РИА Новости, 24.07.2024
Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания глав МИД стран ЕС, на котором жестко критиковали... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T23:59
2024-07-24T00:01
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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания глав МИД стран ЕС, на котором жестко критиковали визиты венгерского премьер-министра Виктора Орбана в РФ и Китай, он получал sms от коллег со словами поддержки. "Во время заседания я получал sms, (где говорилось - ред.), чтобы я сказал, кто еще из западно-европейских политиков ездил в Москву, чтобы я давил, боролся, и что я поступаю правильно", - сказал Сийярто порталу ATV. Глава венгерского МИД уточнил, что заседание представляло собой "три с половиной часа невообразимой истерии" и впервые хоть одна страна в открытую поддержала позицию Венгрии. "Заместитель министра иностранных дел Словакии несколько раз высказался, дав понять, что у Словакии нет претензий или критики в адрес венгерской миротворческой миссии... Вчера впервые за 10 лет я почувствовал, что на встрече министров иностранных дел в серьезной дискуссии страна открыто заявляет, что она на стороне Венгрии", - отметил Сийярто. Сийярто ранее заявлял, что ряд коллег в кулуарах неоднократно выражали свою поддержку, однако не могли вместе с Венгрией вслух выступить против ряда предложений Еврокомиссии "из-за коалиции, из-за СМИ, из-за НПО, из-за либерального давления". Он отмечал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах выражают поддержку венгерской позиции, и призывал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240723/siyyarto-1961473977.html
https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html
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в мире, венгрия, словакия, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Словакия, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Визит Орбана в Россию
Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС

Сийярто сообщил, что во время СМИД ЕС получал от коллег sms со словами поддержки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания глав МИД стран ЕС, на котором жестко критиковали визиты венгерского премьер-министра Виктора Орбана в РФ и Китай, он получал sms от коллег со словами поддержки.
"Во время заседания я получал sms, (где говорилось - ред.), чтобы я сказал, кто еще из западно-европейских политиков ездил в Москву, чтобы я давил, боролся, и что я поступаю правильно", - сказал Сийярто порталу ATV.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Евросоюз неспособен организовать мирную миссию, заявил Сийярто
Вчера, 14:53
Глава венгерского МИД уточнил, что заседание представляло собой "три с половиной часа невообразимой истерии" и впервые хоть одна страна в открытую поддержала позицию Венгрии.
«
"Заместитель министра иностранных дел Словакии несколько раз высказался, дав понять, что у Словакии нет претензий или критики в адрес венгерской миротворческой миссии... Вчера впервые за 10 лет я почувствовал, что на встрече министров иностранных дел в серьезной дискуссии страна открыто заявляет, что она на стороне Венгрии", - отметил Сийярто.
Сийярто ранее заявлял, что ряд коллег в кулуарах неоднократно выражали свою поддержку, однако не могли вместе с Венгрией вслух выступить против ряда предложений Еврокомиссии "из-за коалиции, из-за СМИ, из-за НПО, из-за либерального давления". Он отмечал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах выражают поддержку венгерской позиции, и призывал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Сийярто посоветовал европейским политикам пристегнуть ремни
7 июля, 14:46
 
В миреВенгрияСловакияРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияВизит Орбана в Россию
 
 
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