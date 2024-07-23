https://ria.ru/20240723/siyyarto-1961596630.html

Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС

Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС - РИА Новости, 24.07.2024

Сийярто рассказал, как коллеги поддержали его во время СМИД ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания глав МИД стран ЕС, на котором жестко критиковали... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-23T23:59

2024-07-23T23:59

2024-07-24T00:01

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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания глав МИД стран ЕС, на котором жестко критиковали визиты венгерского премьер-министра Виктора Орбана в РФ и Китай, он получал sms от коллег со словами поддержки. "Во время заседания я получал sms, (где говорилось - ред.), чтобы я сказал, кто еще из западно-европейских политиков ездил в Москву, чтобы я давил, боролся, и что я поступаю правильно", - сказал Сийярто порталу ATV. Глава венгерского МИД уточнил, что заседание представляло собой "три с половиной часа невообразимой истерии" и впервые хоть одна страна в открытую поддержала позицию Венгрии. "Заместитель министра иностранных дел Словакии несколько раз высказался, дав понять, что у Словакии нет претензий или критики в адрес венгерской миротворческой миссии... Вчера впервые за 10 лет я почувствовал, что на встрече министров иностранных дел в серьезной дискуссии страна открыто заявляет, что она на стороне Венгрии", - отметил Сийярто. Сийярто ранее заявлял, что ряд коллег в кулуарах неоднократно выражали свою поддержку, однако не могли вместе с Венгрией вслух выступить против ряда предложений Еврокомиссии "из-за коалиции, из-за СМИ, из-за НПО, из-за либерального давления". Он отмечал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах выражают поддержку венгерской позиции, и призывал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240723/siyyarto-1961473977.html

https://ria.ru/20240707/sijjarto-1958028301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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