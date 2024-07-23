https://ria.ru/20240723/siriya-1961584945.html
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе - РИА Новости, 23.07.2024
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе
Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:11
2024-07-23T22:11
2024-07-23T22:11
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/81/1557798172_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_dcccc497ba3398cd217c9462db605f89.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", - сообщил он. Для "пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", сказал Игнасюк.
https://ria.ru/20240628/bespilotnik-1956234844.html
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/81/1557798172_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_39d20827e9474d46a26929e0e86e902f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе
ЦПВС: БПЛА "Форпост-Р" нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе