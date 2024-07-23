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Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе - РИА Новости, 23.07.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:11 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/siriya-1961584945.html
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе - РИА Новости, 23.07.2024
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе
Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:11
2024-07-23T22:11
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", - сообщил он. Для "пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", сказал Игнасюк.
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в мире, идлиб (мухафаза), сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

ЦПВС: БПЛА "Форпост-Р" нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБеспилотник "Форпост-Р"
Беспилотник Форпост-Р - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотник "Форпост-Р". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", - сообщил он.
Для "пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", сказал Игнасюк.
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