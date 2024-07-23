https://ria.ru/20240723/siriya-1961584945.html

Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе - РИА Новости, 23.07.2024

Российский БПЛА нанес огневое поражение по скоплению боевиков в Идлибе

Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:11

2024-07-23T22:11

2024-07-23T22:11

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Огневое поражение с применением российского ударного беспилотника "Форпост-Р" нанесено по скоплению боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Боевики радикальных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня", - сообщил он. Для "пресечения подобных попыток применением ударного разведывательного БПЛА "Форпост-Р" российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооруженных формирований", сказал Игнасюк.

https://ria.ru/20240628/bespilotnik-1956234844.html

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии