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Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio - РИА Новости, 23.07.2024
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Шоубиз
 
21:20 23.07.2024 (обновлено: 21:33 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/shtraf-1961578096.html
Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio
Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio - РИА Новости, 23.07.2024
Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio
Мосгорсуд отказал рэперу Vacio (Николай Васильев) в отмене назначенного ему штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на скандальной... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:20
2024-07-23T21:33
шоубиз
московский городской суд
происшествия
москва
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказал рэперу Vacio (Николай Васильев) в отмене назначенного ему штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на скандальной "голой" вечеринке, сообщили во вторник РИА Новости в суде."Постановление Лефортовского районного суда города Москвы, вынесенное 22 декабря 2023 года в отношении Васильева оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Лефортовский суд Москвы в конце прошлого года арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке. Рэпер оспаривал решение суда лишь в части штрафа в 200 тысяч рублей, который был назначен по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").Как следует из материалов, Васильев нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных отношений.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
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московский городской суд, происшествия, москва, анастасия ивлеева
Шоубиз, Московский городской суд, Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева
Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio

Мосгорсуд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio

© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Московские суды общей юрисдикции
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказал рэперу Vacio (Николай Васильев) в отмене назначенного ему штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на скандальной "голой" вечеринке, сообщили во вторник РИА Новости в суде.
«
"Постановление Лефортовского районного суда города Москвы, вынесенное 22 декабря 2023 года в отношении Васильева оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
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Лефортовский суд Москвы в конце прошлого года арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке. Рэпер оспаривал решение суда лишь в части штрафа в 200 тысяч рублей, который был назначен по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").
Как следует из материалов, Васильев нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных отношений.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
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