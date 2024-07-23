Суд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio
Мосгорсуд отказался отменить штраф в 200 тысяч рублей, назначенный рэперу Vasio
© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказал рэперу Vacio (Николай Васильев) в отмене назначенного ему штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на скандальной "голой" вечеринке, сообщили во вторник РИА Новости в суде.
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"Постановление Лефортовского районного суда города Москвы, вынесенное 22 декабря 2023 года в отношении Васильева оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Лефортовский суд Москвы в конце прошлого года арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке. Рэпер оспаривал решение суда лишь в части штрафа в 200 тысяч рублей, который был назначен по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений").
Как следует из материалов, Васильев нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных отношений.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Ивлеева прокомментировала "голую вечеринку"
3 мая, 11:06