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Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России - РИА Новости, 23.07.2024
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17:27 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/shtraf-1961527492.html
Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России
Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России - РИА Новости, 23.07.2024
Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России
Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за нарушение порядка официального использования... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:27
2024-07-23T17:27
происшествия
россия
нальчик
чегемский район
андрей картаполов
госдума рф
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за нарушение порядка официального использования государственного гимна России, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы КБР Мадина Тхагужокова. "Мировой судья судебного участка № 2 Чегемского судебного района привлек к административной ответственности местную жительницу, назначив ей административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, женщина признала свою вину. Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения. Региональное минпросвещения сообщало, что личности родителей школьников, проявивших неуважение к гимну России, установлены, меры наказания к ним применят правоохранительные органы. В понедельник мировой суд в Нальчике за нарушение порядка официального использования Государственного гимна Российской Федерации оштрафовал восемь человек на 3 тысяч рублей каждого.
https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html
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происшествия, россия, нальчик, чегемский район, андрей картаполов, госдума рф
Происшествия, Россия, Нальчик, Чегемский район, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России

Еще одну жительницу КБР оштрафовали на 3 тыс рублей за неуважение к гимну России

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за нарушение порядка официального использования государственного гимна России, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы КБР Мадина Тхагужокова.
«
"Мировой судья судебного участка № 2 Чегемского судебного района привлек к административной ответственности местную жительницу, назначив ей административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, женщина признала свою вину.
Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения.
Региональное минпросвещения сообщало, что личности родителей школьников, проявивших неуважение к гимну России, установлены, меры наказания к ним применят правоохранительные органы. В понедельник мировой суд в Нальчике за нарушение порядка официального использования Государственного гимна Российской Федерации оштрафовал восемь человек на 3 тысяч рублей каждого.
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