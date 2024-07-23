https://ria.ru/20240723/shtraf-1961527492.html

Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России

Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России - РИА Новости, 23.07.2024

Еще одну жительницу КБР оштрафовали за неуважение к гимну России

Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за нарушение порядка официального использования... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:27

2024-07-23T17:27

2024-07-23T17:27

происшествия

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нальчик

чегемский район

андрей картаполов

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Мировой суд в Чегемском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за нарушение порядка официального использования государственного гимна России, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы КБР Мадина Тхагужокова. "Мировой судья судебного участка № 2 Чегемского судебного района привлек к административной ответственности местную жительницу, назначив ей административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей", - сказала собеседница агентства. По ее словам, женщина признала свою вину. Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения. Региональное минпросвещения сообщало, что личности родителей школьников, проявивших неуважение к гимну России, установлены, меры наказания к ним применят правоохранительные органы. В понедельник мировой суд в Нальчике за нарушение порядка официального использования Государственного гимна Российской Федерации оштрафовал восемь человек на 3 тысяч рублей каждого.

https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html

https://ria.ru/20240708/gosduma-1958323171.html

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происшествия, россия, нальчик, чегемский район, андрей картаполов, госдума рф