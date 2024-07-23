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В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"
В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России" - РИА Новости, 23.07.2024
В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"
Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве, он находится в здании исполкома столичного отделения партии, сообщается в Telegram-канале "Единой РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:06
2024-07-23T22:06
2024-07-23T22:06
политика
москва
единая россия
московская городская дума
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве, он находится в здании исполкома столичного отделения партии, сообщается в Telegram-канале "Единой России". "Перед выборами в Мосгордуму открылся Штаб общественной поддержки "Единой России". Работа штаба позволит сформировать будущую программу партийцев - участников команды мэра Москвы. Работа штаба началась с первого заседания программной комиссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время пройдет несколько заседаний программной комиссии по разным тематикам. В них примут участие члены Команды мэра. "В Народной программе "Единой России" будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам", - пояснили в партии. Отмечается, что отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы разных отраслей. Она позволит дополнить и актуализировать Народную программу, которая реализуется с 2021 года. "Москвичи могут направить свои предложения в Народную программу в Штаб общественной поддержки, который ведет работу в здании исполкома Московской "Единой России", - добавили в партии. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html
https://ria.ru/20240704/mosgorizbirkom-1957399583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единая россия, московская городская дума
Политика, Москва, Единая Россия, Московская городская дума
В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"
Перед выборами в Мосгордуму в Москве открылся штаб общественной поддержки ЕР
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве, он находится в здании исполкома столичного отделения партии, сообщается в Telegram-канале "Единой России".
"Перед выборами в Мосгордуму
открылся Штаб общественной поддержки "Единой России". Работа штаба позволит сформировать будущую программу партийцев - участников команды мэра Москвы. Работа штаба началась с первого заседания программной комиссии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время пройдет несколько заседаний программной комиссии по разным тематикам. В них примут участие члены Команды мэра.
«
"В Народной программе "Единой России" будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам", - пояснили в партии.
Отмечается, что отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы разных отраслей. Она позволит дополнить и актуализировать Народную программу, которая реализуется с 2021 года.
"Москвичи могут направить свои предложения в Народную программу в Штаб общественной поддержки, который ведет работу в здании исполкома Московской "Единой России", - добавили в партии.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.