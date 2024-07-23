https://ria.ru/20240723/shtab-1961584421.html

В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"

В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России" - РИА Новости, 23.07.2024

В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"

Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве, он находится в здании исполкома столичного отделения партии, сообщается в Telegram-канале "Единой РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:06

2024-07-23T22:06

2024-07-23T22:06

политика

москва

единая россия

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве, он находится в здании исполкома столичного отделения партии, сообщается в Telegram-канале "Единой России". "Перед выборами в Мосгордуму открылся Штаб общественной поддержки "Единой России". Работа штаба позволит сформировать будущую программу партийцев - участников команды мэра Москвы. Работа штаба началась с первого заседания программной комиссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время пройдет несколько заседаний программной комиссии по разным тематикам. В них примут участие члены Команды мэра. "В Народной программе "Единой России" будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам", - пояснили в партии. Отмечается, что отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы разных отраслей. Она позволит дополнить и актуализировать Народную программу, которая реализуется с 2021 года. "Москвичи могут направить свои предложения в Народную программу в Штаб общественной поддержки, который ведет работу в здании исполкома Московской "Единой России", - добавили в партии. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 году. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Также в эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html

https://ria.ru/20240704/mosgorizbirkom-1957399583.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, единая россия, московская городская дума