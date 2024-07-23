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В Раде объяснили отмену заседаний на этой неделе - РИА Новости, 23.07.2024
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18:55 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/shmygal-1961553061.html
В Раде объяснили отмену заседаний на этой неделе
В Раде объяснили отмену заседаний на этой неделе - РИА Новости, 23.07.2024
В Раде объяснили отмену заседаний на этой неделе
Верховная рада Украины отменила свои заседания под предлогом срыва голосования за законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), однако причина в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:55
2024-07-23T18:55
в мире
украина
денис шмыгаль
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины отменила свои заседания под предлогом срыва голосования за законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), однако причина в отсрочке увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Ранее во вторник Гончаренко сообщал, что Рада отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете УПЦ. "Под шум о запрете (Украинской православной – ред.) церкви решили отложить заседание. Точнее, отменить их в июле и перенести уже на август. Решение обусловлено как будто блокированием трибуны, как срывом работы из-за законопроекта о… церкви. Но на самом деле оно принято для того, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля и других министров. Не уверен, что это может помочь спасти премьера Шмыгаля, но отсрочить неминуемо шанс есть", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна" 29 июня сообщало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом. Позднее издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский "устал" от Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
https://ria.ru/20240723/rada-1961497818.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958718311.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде объяснили отмену заседаний на этой неделе

Депутат Гончаренко: Рада отменила заседания, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image Денис Шмыгаль
 Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Верховная рада Украины отменила свои заседания под предлогом срыва голосования за законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), однако причина в отсрочке увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
Ранее во вторник Гончаренко сообщал, что Рада отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете УПЦ.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Рада не смогла рассмотреть закон о запрете УПЦ
Вчера, 15:40
"Под шум о запрете (Украинской православной – ред.) церкви решили отложить заседание. Точнее, отменить их в июле и перенести уже на август. Решение обусловлено как будто блокированием трибуны, как срывом работы из-за законопроекта о… церкви. Но на самом деле оно принято для того, чтобы отсрочить увольнение Шмыгаля и других министров. Не уверен, что это может помочь спасти премьера Шмыгаля, но отсрочить неминуемо шанс есть", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна" 29 июня сообщало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом. Позднее издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский "устал" от Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского
10 июля, 12:49
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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