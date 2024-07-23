https://ria.ru/20240723/shkljaeva-1961509861.html
Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева
Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева - РИА Новости, 23.07.2024
Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева
Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева ушла из жизни, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:16
2024-07-23T16:16
2024-07-23T16:47
удмуртская республика (удмуртия)
пермская область
бураново
александр бречалов
бурановские бабушки
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ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева ушла из жизни, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов."Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой — одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики", — написал он в Telegram-канале.Бречалов также выразил соболезнования родным и близким артистки. В группе Бурановского сельского дома культуры указано, что Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова, в деревне, которой уже нет. Она доучилась до четвертого класса, после этого ей пришлось воспитывать братьев и сестер, так как мама тяжело заболела, а отца забрали на фронт. Потом женщина работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново. Она воспитала троих детей. Екатерина Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении-2012. Фольклорный коллектив занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), пермская область, бураново, александр бречалов, бурановские бабушки
Удмуртская Республика (Удмуртия), Пермская область, Бураново, Александр Бречалов, Бурановские бабушки
Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева
Умерла участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева
ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости.
Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева ушла из жизни, сообщил
глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«
"Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой — одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики", — написал он в Telegram-канале.
Бречалов также выразил соболезнования родным и близким артистки.
В группе Бурановского сельского дома культуры указано, что Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова, в деревне, которой уже нет. Она доучилась до четвертого класса, после этого ей пришлось воспитывать братьев и сестер, так как мама тяжело заболела, а отца забрали на фронт. Потом женщина работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново. Она воспитала троих детей.
Екатерина Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении-2012. Фольклорный коллектив занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.