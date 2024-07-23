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Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева

Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева - РИА Новости, 23.07.2024

Умерла участница "Бабушек из Бураново" Екатерина Шкляева

Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева ушла из жизни, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:16

2024-07-23T16:16

2024-07-23T16:47

удмуртская республика (удмуртия)

пермская область

бураново

александр бречалов

бурановские бабушки

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ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Участница коллектива "Бабушки из Бураново" Екатерина Шкляева ушла из жизни, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов."Не стало Екатерины Семеновны Шкляевой — одной из "Бабушек из Бураново". Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики", — написал он в Telegram-канале.Бречалов также выразил соболезнования родным и близким артистки. В группе Бурановского сельского дома культуры указано, что Екатерина Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова, в деревне, которой уже нет. Она доучилась до четвертого класса, после этого ей пришлось воспитывать братьев и сестер, так как мама тяжело заболела, а отца забрали на фронт. Потом женщина работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново. Она воспитала троих детей. Екатерина Шкляева в составе "Бурановских бабушек" выступала на Евровидении-2012. Фольклорный коллектив занял второе место, исполнив песню "Party for Everybody" ("Вечеринка для всех") на английском и удмуртском языках.

удмуртская республика (удмуртия)

пермская область

бураново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

удмуртская республика (удмуртия), пермская область, бураново, александр бречалов, бурановские бабушки