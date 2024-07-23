https://ria.ru/20240723/shestvie-1961353876.html
Источник: на Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя
Источник: на Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя - РИА Новости, 23.07.2024
Источник: на Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя
Около 60 человек вышли на акцию в городе Кореновске в Краснодарском крае в ответ на нападение курда на местного жителя, нарушитель получил пять суток ареста, в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T02:07
2024-07-23T02:07
2024-07-23T06:14
кореновск
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Около 60 человек вышли на акцию в городе Кореновске в Краснодарском крае в ответ на нападение курда на местного жителя, нарушитель получил пять суток ареста, в отношении него также собирается материал по факту нападения на полицейского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В сети распространилось видео, где толпа молодых людей прошлась в понедельник вечером по улицам Кореновска в Краснодарском крае с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".Как уточнил источник, еще в воскресенье вечером в Кореновске произошла драка. Курды, имеющие гражданство России, стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель сделал им замечание. Завязалась драка, сделавшего замечание мужчину избили. Пострадавший вызвал полицию. Задержанный курд пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел."И на фоне всего произошедшего, сегодняшнее шествие и было. Местным жителям не понравилось, как они себя ведут (курды – Прим. Ред.). Ориентировочно от 45 до 60 человек (собралось – Прим. Ред.)", — сказал собеседник агентства.По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы № 17 в Кореновске. Местный житель пояснил, что неизвестный человек нанес ему телесные повреждения. Полиция задержала гражданина 2004 года рождения. В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Ему назначен административный арест на пять суток.Как уточнил РИА Новости источник, в отношении задержанного также собирается материал по факту применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Он ударил одного из сотрудника полиции в голову – рукой и ногой.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html
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кореновск, краснодарский край, россия, происшествия
Кореновск, Краснодарский край, Россия, Происшествия
Источник: на Кубани прошло шествие в ответ на нападение курда на жителя
На Кубани около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя
КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Около 60 человек вышли на акцию в городе Кореновске в Краснодарском крае в ответ на нападение курда на местного жителя, нарушитель получил пять суток ареста, в отношении него также собирается материал по факту нападения на полицейского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В сети распространилось видео, где толпа молодых людей прошлась в понедельник вечером по улицам Кореновска в Краснодарском крае с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".
Как уточнил источник, еще в воскресенье вечером в Кореновске произошла драка. Курды, имеющие гражданство России
, стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель сделал им замечание. Завязалась драка, сделавшего замечание мужчину избили. Пострадавший вызвал полицию. Задержанный курд пытался сопротивляться, когда его уже доставили в отдел.
"И на фоне всего произошедшего, сегодняшнее шествие и было. Местным жителям не понравилось, как они себя ведут (курды – Прим. Ред.). Ориентировочно от 45 до 60 человек (собралось – Прим. Ред.)", — сказал собеседник агентства.
По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы № 17 в Кореновске. Местный житель пояснил, что неизвестный человек нанес ему телесные повреждения. Полиция задержала гражданина 2004 года рождения. В отношении нарушителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Ему назначен административный арест на пять суток.
Как уточнил РИА Новости источник, в отношении задержанного также собирается материал по факту применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Он ударил одного из сотрудника полиции в голову – рукой и ногой.