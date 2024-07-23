Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"
Театр Табакова в августе представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова
Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Матросская тишина" – семейная сага, рассказывающая о взаимоотношениях отцов и детей: Шварца-старшего со своим сыном. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида. "Матросская тишина" появилась в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году.
Главную мужскую роль Абрама Шварца в спектакле исполнит народный артист России, худрук театра Владимир Машков. Впервые эту роль Машков сыграл еще будучи студентом Олега Табакова в Школе-студии МХАТ.
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"Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году, но после генеральной репетиции был запрещен. В то время пьеса показалась достаточно острой. Сейчас нам легче не становится, даже наоборот. Я нахожу феномен этого спектакля в чистоте, искренности и бесстрашии человеческих отношений. Именно эта сложность понимания и непонимания, вражда, любовь, стыд – все то, из чего складываются человеческие взаимоотношения. Все это заложено в искренней и наивной пьесе "Матросская тишина", - сказал Машков.
Спектакль в Севастополе также смогут посмотреть жители Донецкой и Луганской Народных Республик – они станут специальными приглашенными гостями театра. Показы пройдут в Севастопольском Дворце культуры рыбаков. Гастроли театра в Крыму, уже тритии по счету, состоятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.