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Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина" - РИА Новости, 23.07.2024
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Культура
 
13:36 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sevastopol-1961445758.html
Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"
Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина" - РИА Новости, 23.07.2024
Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"
Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:36
2024-07-23T13:36
культура
севастополь
россия
луганская народная республика
владимир машков
олег табаков
матросская тишина
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в пресс-службе учреждения. "Матросская тишина" – семейная сага, рассказывающая о взаимоотношениях отцов и детей: Шварца-старшего со своим сыном. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида. "Матросская тишина" появилась в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году. Главную мужскую роль Абрама Шварца в спектакле исполнит народный артист России, худрук театра Владимир Машков. Впервые эту роль Машков сыграл еще будучи студентом Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. &quot;Этой пьесой должен был открываться театр &quot;Современник&quot; в 1958 году, но после генеральной репетиции был запрещен. В то время пьеса показалась достаточно острой. Сейчас нам легче не становится, даже наоборот. Я нахожу феномен этого спектакля в чистоте, искренности и бесстрашии человеческих отношений. Именно эта сложность понимания и непонимания, вражда, любовь, стыд – все то, из чего складываются человеческие взаимоотношения. Все это заложено в искренней и наивной пьесе &quot;Матросская тишина&quot;, - сказал Машков.Спектакль в Севастополе также смогут посмотреть жители Донецкой и Луганской Народных Республик – они станут специальными приглашенными гостями театра. Показы пройдут в Севастопольском Дворце культуры рыбаков. Гастроли театра в Крыму, уже тритии по счету, состоятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20240722/dronov-1961337550.html
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севастополь, россия, луганская народная республика, владимир машков, олег табаков, матросская тишина, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Севастополь, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Машков, Олег Табаков, Матросская тишина, Президентский фонд культурных инициатив
Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"

Театр Табакова в августе представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова
Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля Матросская Тишина в Театре-студии под руководством О. Табакова - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Табаков и Федор Лавров во время спектакля "Матросская Тишина" в Театре-студии под руководством О. Табакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Матросская тишина" – семейная сага, рассказывающая о взаимоотношениях отцов и детей: Шварца-старшего со своим сыном. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида. "Матросская тишина" появилась в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году.
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Главную мужскую роль Абрама Шварца в спектакле исполнит народный артист России, худрук театра Владимир Машков. Впервые эту роль Машков сыграл еще будучи студентом Олега Табакова в Школе-студии МХАТ.
«

"Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году, но после генеральной репетиции был запрещен. В то время пьеса показалась достаточно острой. Сейчас нам легче не становится, даже наоборот. Я нахожу феномен этого спектакля в чистоте, искренности и бесстрашии человеческих отношений. Именно эта сложность понимания и непонимания, вражда, любовь, стыд – все то, из чего складываются человеческие взаимоотношения. Все это заложено в искренней и наивной пьесе "Матросская тишина", - сказал Машков.

Спектакль в Севастополе также смогут посмотреть жители Донецкой и Луганской Народных Республик – они станут специальными приглашенными гостями театра. Показы пройдут в Севастопольском Дворце культуры рыбаков. Гастроли театра в Крыму, уже тритии по счету, состоятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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КультураСевастопольРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир МашковОлег ТабаковМатросская тишинаПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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