https://ria.ru/20240723/sevastopol-1961445758.html

Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"

Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина" - РИА Новости, 23.07.2024

Театр Табакова представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина"

Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:36

2024-07-23T13:36

2024-07-23T13:36

культура

севастополь

россия

луганская народная республика

владимир машков

олег табаков

матросская тишина

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Театр Олега Табакова 8 и 9 августа представит в Севастополе спектакль "Матросская тишина", который занимает особое место в репертуаре театра, сообщили в пресс-службе учреждения. "Матросская тишина" – семейная сага, рассказывающая о взаимоотношениях отцов и детей: Шварца-старшего со своим сыном. Действие разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и геноцида. "Матросская тишина" появилась в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году. Главную мужскую роль Абрама Шварца в спектакле исполнит народный артист России, худрук театра Владимир Машков. Впервые эту роль Машков сыграл еще будучи студентом Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. "Этой пьесой должен был открываться театр "Современник" в 1958 году, но после генеральной репетиции был запрещен. В то время пьеса показалась достаточно острой. Сейчас нам легче не становится, даже наоборот. Я нахожу феномен этого спектакля в чистоте, искренности и бесстрашии человеческих отношений. Именно эта сложность понимания и непонимания, вражда, любовь, стыд – все то, из чего складываются человеческие взаимоотношения. Все это заложено в искренней и наивной пьесе "Матросская тишина", - сказал Машков.Спектакль в Севастополе также смогут посмотреть жители Донецкой и Луганской Народных Республик – они станут специальными приглашенными гостями театра. Показы пройдут в Севастопольском Дворце культуры рыбаков. Гастроли театра в Крыму, уже тритии по счету, состоятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20240722/dronov-1961337550.html

https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html

севастополь

россия

луганская народная республика

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севастополь, россия, луганская народная республика, владимир машков, олег табаков, матросская тишина, президентский фонд культурных инициатив