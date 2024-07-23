https://ria.ru/20240723/serbiya-1961352618.html
В Сербии задержали трех инженеров оборонного предприятия за продажу данных
В Сербии задержали трех инженеров оборонного предприятия за продажу данных - РИА Новости, 23.07.2024
В Сербии задержали трех инженеров оборонного предприятия за продажу данных
Сотрудники Агентства военной безопасности Сербии (ВБА), Агентство безопасности и информации Сербии (БИА), МВД и прокуратуры выявили и задержали трех инженеров... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T01:31
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БЕЛГРАД, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники Агентства военной безопасности Сербии (ВБА), Агентство безопасности и информации Сербии (БИА), МВД и прокуратуры выявили и задержали трех инженеров оборонного предприятия "Крушик" за передачу секретной информации другой стране, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). Подозреваемые - бывшие и нынешние инженеры крупнейшей сербской оборонной компании "Крушик" в городе Валево. По версии следствия, они годами выносили секретную деловую и техническую документацию с предприятия и передавали ее за вознаграждение иностранной организации в ущерб интересам безопасности и обороны Сербии. "По нашим данным, инженеры, задержанные в 2024 году, продолжительно осуществляли контакт с гражданином Северной Македонии и сотрудниками фирмы ATS Group. Этот македонский бизнесмен 11 ноября 2019 года уже был задержан с инженером на пенсии оборонного предприятия "Первый партизан" из города Ужице и еще двумя инженерами… по подозрению в получении деловой и технической документации и данных по производству оборудования и технологий производства оружия и боеприпасов… но был отпущен под залог в 200 тысяч евро", - передает национальный телеканал. Македонский бизнесмен с инициалами Д.Ш. в январе 2021 года был освобожден от обвинений. Теперь находившиеся с ним в контакте инженеры сербского оборонного предприятия задержаны на 48 часов, затем им будет выдвинуто обвинение в шпионаже по данным РТС. На этот раз, по данным СМИ, речь шла о минометах калибра 120 миллиметров, таблицах результатов со стрельб и составляющих заряда мин.
https://ria.ru/20240516/mvd-1946332353.html
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в мире, сербия, северная македония, московская биржа
В мире, Сербия, Северная Македония, Московская биржа
В Сербии задержали трех инженеров оборонного предприятия за продажу данных
РТС: в Сербии задержали трех инженеров оборонного предприятия за продажу данных
БЕЛГРАД, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники Агентства военной безопасности Сербии (ВБА), Агентство безопасности и информации Сербии (БИА), МВД и прокуратуры выявили и задержали трех инженеров оборонного предприятия "Крушик" за передачу секретной информации другой стране, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Подозреваемые - бывшие и нынешние инженеры крупнейшей сербской оборонной компании "Крушик" в городе Валево. По версии следствия, они годами выносили секретную деловую и техническую документацию с предприятия и передавали ее за вознаграждение иностранной организации в ущерб интересам безопасности и обороны Сербии.
"По нашим данным, инженеры, задержанные в 2024 году, продолжительно осуществляли контакт с гражданином Северной Македонии
и сотрудниками фирмы ATS Group. Этот македонский бизнесмен 11 ноября 2019 года уже был задержан с инженером на пенсии оборонного предприятия "Первый партизан" из города Ужице и еще двумя инженерами… по подозрению в получении деловой и технической документации и данных по производству оборудования и технологий производства оружия и боеприпасов… но был отпущен под залог в 200 тысяч евро", - передает национальный телеканал.
Македонский бизнесмен с инициалами Д.Ш. в январе 2021 года был освобожден от обвинений. Теперь находившиеся с ним в контакте инженеры сербского оборонного предприятия задержаны на 48 часов, затем им будет выдвинуто обвинение в шпионаже по данным РТС. На этот раз, по данным СМИ, речь шла о минометах калибра 120 миллиметров, таблицах результатов со стрельб и составляющих заряда мин.