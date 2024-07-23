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На Украине задержали двух человек, помогавших избежать мобилизации - РИА Новости, 24.07.2024
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19:56 23.07.2024 (обновлено: 00:10 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sbu-1961564466.html
На Украине задержали двух человек, помогавших избежать мобилизации
На Украине задержали двух человек, помогавших избежать мобилизации - РИА Новости, 24.07.2024
На Украине задержали двух человек, помогавших избежать мобилизации
Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании двух человек, в том числе бывшего телеведущего Жана Новосельцева, которые публиковали видео с РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T19:56
2024-07-24T00:10
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании двух человек, в том числе бывшего телеведущего Жана Новосельцева, которые публиковали видео с призывами противостоять сотрудникам военкоматов, помогая таким образом мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. "В Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных. Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер... К информационно-подрывной деятельности… он привлек еще семерых сообщников", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СБУ. Служба безопасности имени задержанного не называет, однако, по данным издания "Страна", речь идет о бывшем украинском журналисте и телеведущем Жане Новосельцеве, возглавлявшем ранее "17-й канал". По данным следствия, задержанные призывали к "вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)" и правоохранительных органов, а также распространяли в социальных сетях информацию о ВСУ. Утверждается, что на данный момент всего задержаны два человека, их подозревают по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240221/mobilizatsiya-1928720420.html
https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html
https://ria.ru/20240719/waters-1960832154.html
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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали двух человек, помогавших избежать мобилизации

На Украине задержали блогера Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании двух человек, в том числе бывшего телеведущего Жана Новосельцева, которые публиковали видео с призывами противостоять сотрудникам военкоматов, помогая таким образом мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.
"В Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях нейтрализована группировка, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных. Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер... К информационно-подрывной деятельности… он привлек еще семерых сообщников", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СБУ.
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Служба безопасности имени задержанного не называет, однако, по данным издания "Страна", речь идет о бывшем украинском журналисте и телеведущем Жане Новосельцеве, возглавлявшем ранее "17-й канал".
По данным следствия, задержанные призывали к "вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)" и правоохранительных органов, а также распространяли в социальных сетях информацию о ВСУ.
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Утверждается, что на данный момент всего задержаны два человека, их подозревают по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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