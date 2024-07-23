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Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand - РИА Новости, 23.07.2024
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21:06 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sboj-1961575381.html
Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand
Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand - РИА Новости, 23.07.2024
Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand
Всемирный компьютерный сбой, во время которого перестал работать один из программных продуктов Microsoft, используемый при регистрации пассажиров на авиарейсы,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:06
2024-07-23T21:06
в мире
технологии
таиланд
пхукет (остров)
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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БАНГКОК, 23 июл – РИА Новости. Всемирный компьютерный сбой, во время которого перестал работать один из программных продуктов Microsoft, используемый при регистрации пассажиров на авиарейсы, стал причиной задержки 200 рейсов авиакомпании Air Asia Thailand в минувшие выходные и создал трудности с вылетом для 40 тысяч пассажиров авиаперевозчика, сообщает во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на руководство авиакомпании. Издание отметило, что ко вторнику влияние компьютерного сбоя прекратилось. Компании удалось перевезти более 500 тысяч пассажиров тремя тысячами рейсов с момента возникновения проблем из-за компьютерного сбоя 20 июля, сообщила газете глава коммерческого департамента авиакомпании Тхансита Аккариттхипиром. "Временный переход на ручное оформление при регистрации стал причиной задержек рейсов, которые продолжались двое суток", - сказала она. Во вторник авиакомпания полностью восстановила нормальный график полетов после того, как неисправности компьютерной системы регистрации были устранены, добавила она. В то же время компания продолжает решать за свой счет в порядке компенсации проблемы с вылетом пассажиров, которые не сумели вылететь своими рейсами в результате сбоя, также рассказала глава коммерческого департамента авиакомпании. Air Asia Thailand оказалась наиболее пострадавшей от компьютерного сбоя авиакомпанией в аэропортах Таиланда. Проблемы с регистрацией возникли у перевозчика в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Донмыанг, а также в аэропорту Пхукета и еще трех международных воздушных гаванях на территории страны при оформлении пассажиров как на международные, так и на внутренние рейсы. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/aviarejsy-1960785895.html
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в мире, технологии, таиланд, пхукет (остров), microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Таиланд, Пхукет (остров), Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand

Bangkok Post: компьютерный сбой привел к задержке 200 рейсов Air Asia Thailand

© РИА Новости / Михаил Цыганов Самолет авиакомпании AirAsia
Самолет авиакомпании AirAsia - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Самолет авиакомпании AirAsia. Архивное фото
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БАНГКОК, 23 июл – РИА Новости. Всемирный компьютерный сбой, во время которого перестал работать один из программных продуктов Microsoft, используемый при регистрации пассажиров на авиарейсы, стал причиной задержки 200 рейсов авиакомпании Air Asia Thailand в минувшие выходные и создал трудности с вылетом для 40 тысяч пассажиров авиаперевозчика, сообщает во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на руководство авиакомпании.
Издание отметило, что ко вторнику влияние компьютерного сбоя прекратилось.
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Компании удалось перевезти более 500 тысяч пассажиров тремя тысячами рейсов с момента возникновения проблем из-за компьютерного сбоя 20 июля, сообщила газете глава коммерческого департамента авиакомпании Тхансита Аккариттхипиром.
"Временный переход на ручное оформление при регистрации стал причиной задержек рейсов, которые продолжались двое суток", - сказала она.
Во вторник авиакомпания полностью восстановила нормальный график полетов после того, как неисправности компьютерной системы регистрации были устранены, добавила она.
В то же время компания продолжает решать за свой счет в порядке компенсации проблемы с вылетом пассажиров, которые не сумели вылететь своими рейсами в результате сбоя, также рассказала глава коммерческого департамента авиакомпании.
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Air Asia Thailand оказалась наиболее пострадавшей от компьютерного сбоя авиакомпанией в аэропортах Таиланда. Проблемы с регистрацией возникли у перевозчика в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Донмыанг, а также в аэропорту Пхукета и еще трех международных воздушных гаванях на территории страны при оформлении пассажиров как на международные, так и на внутренние рейсы.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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В миреТехнологииТаиландПхукет (остров)Microsoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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