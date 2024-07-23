https://ria.ru/20240723/sboj-1961575381.html

Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand

Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand - РИА Новости, 23.07.2024

Компьютерный сбой стал причиной задержки 200 рейсов Air Asia Thailand

Всемирный компьютерный сбой, во время которого перестал работать один из программных продуктов Microsoft, используемый при регистрации пассажиров на авиарейсы,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:06

2024-07-23T21:06

2024-07-23T21:06

в мире

технологии

таиланд

пхукет (остров)

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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БАНГКОК, 23 июл – РИА Новости. Всемирный компьютерный сбой, во время которого перестал работать один из программных продуктов Microsoft, используемый при регистрации пассажиров на авиарейсы, стал причиной задержки 200 рейсов авиакомпании Air Asia Thailand в минувшие выходные и создал трудности с вылетом для 40 тысяч пассажиров авиаперевозчика, сообщает во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на руководство авиакомпании. Издание отметило, что ко вторнику влияние компьютерного сбоя прекратилось. Компании удалось перевезти более 500 тысяч пассажиров тремя тысячами рейсов с момента возникновения проблем из-за компьютерного сбоя 20 июля, сообщила газете глава коммерческого департамента авиакомпании Тхансита Аккариттхипиром. "Временный переход на ручное оформление при регистрации стал причиной задержек рейсов, которые продолжались двое суток", - сказала она. Во вторник авиакомпания полностью восстановила нормальный график полетов после того, как неисправности компьютерной системы регистрации были устранены, добавила она. В то же время компания продолжает решать за свой счет в порядке компенсации проблемы с вылетом пассажиров, которые не сумели вылететь своими рейсами в результате сбоя, также рассказала глава коммерческого департамента авиакомпании. Air Asia Thailand оказалась наиболее пострадавшей от компьютерного сбоя авиакомпанией в аэропортах Таиланда. Проблемы с регистрацией возникли у перевозчика в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Донмыанг, а также в аэропорту Пхукета и еще трех международных воздушных гаванях на территории страны при оформлении пассажиров как на международные, так и на внутренние рейсы. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/aviarejsy-1960785895.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960681967.html

https://ria.ru/20240719/sboy-1960722335.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, таиланд, пхукет (остров), microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний