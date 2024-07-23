https://ria.ru/20240723/sanktsii-1961558872.html
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на санкции
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на санкции - РИА Новости, 23.07.2024
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на санкции
Москва в ответ на санкции Токио вводит запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии, среди которых председатель правления Toyota Motor и основатель... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:25
2024-07-23T19:25
2024-07-23T19:33
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экономика
технологии
япония
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва в ответ на санкции Токио вводит запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии, среди которых председатель правления Toyota Motor и основатель шопинг-платформы RAKUTEN, сообщили в МИД РФ."В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан ... Микитани Хироси, основатель корпорации RAKUTEN ... Тоёда Акио, председатель правления Toyota Motor", - говорится в сообщении.В санкционный список России также включен президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Фестивале новых медиа, заявила, что японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955702994.html
https://ria.ru/20240314/rossiya-1932945332.html
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россия, москва, токио, экономика, технологии, япония, мария захарова, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Токио, Экономика, Технологии, Япония, Мария Захарова, Санкции в отношении России
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на санкции
МИД России в ответ на санкции закрыл въезд 13 гражданам Японии