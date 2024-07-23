https://ria.ru/20240723/sanatorii-1961216242.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью

Спрос на осенний отдых в санаториях Кавминвод вырос за год на 10-15 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:14

2024-07-23T04:14

2024-07-23T04:14

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

сергей ромашкин

кисловодск

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спрос на осенний отдых в санаториях Кавминвод вырос за год на 10-15 процентов, сообщает АТОР."Направление традиционно пользуется высоким спросом и входит в тройку самых бронируемых на внутреннем рынке", – говорит вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Загрузка многих популярных здравниц КМВ на осень уже близка к 100-процентной, отмечают туроператоры и эксперты Ассоциации оздоровительного туризма. В первую очередь, это касается санаториев с хорошим сервисом, работающих в среднем и высоком ценовом сегменте.Тем не менее, купить путевку на осень можно.По информации "Алеан", на октябрь в бюджетном сегменте в Кисловодске готов принимать гостей санаторий "Имени Георгия Димитрова", имеющий две звезды. Десять дней там обойдутся в 113 рублей на двоих, дорогу надо оплатить отдельно.В среднем ценовом сегменте – "Кругозор". Десять дней в этой "трешке" стоят от 164 тысяч рублей на двоих.В высоком ценовом сегменте – кисловодские "Дворец Нарзанов" и "Плаза СПА". Оздоровление в этих "пятерках" стоит от 202 тысяч и от 454 тысяч рублей за десять дней на двоих соответственно.По данным Ассоциации оздоровительного туризма, в сравнении с осенью 2023 года цена санаторной путевки в здравницы Кавказских Минеральных Вод выросла в среднем на десять 10-15 процентов.В сентябре и октябре десять дней на одного отдыхающего при двухместном размещении с проживанием и лечением обойдется в эконом сегменте от 40 тысяч рублей, в среднем – от 60 тысяч, а в премиальном – от 90 тысяч рублей, сообщает АТОР.Те, кому не нужно активное лечение, часто размещаются в отеле, а о процедурах договариваются со здравницами. Такое проживание обойдется примерно на треть дешевле, чем в санатории, отметил Ромашкин.

https://ria.ru/20240720/bronirovanie-1960683495.html

кисловодск

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Светлана Вовк

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Светлана Вовк

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, кисловодск