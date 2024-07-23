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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью - РИА Новости, 23.07.2024
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Туризм
 
04:14 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sanatorii-1961216242.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью
Спрос на осенний отдых в санаториях Кавминвод вырос за год на 10-15 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:14
2024-07-23T04:14
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
сергей ромашкин
кисловодск
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спрос на осенний отдых в санаториях Кавминвод вырос за год на 10-15 процентов, сообщает АТОР."Направление традиционно пользуется высоким спросом и входит в тройку самых бронируемых на внутреннем рынке", – говорит вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Загрузка многих популярных здравниц КМВ на осень уже близка к 100-процентной, отмечают туроператоры и эксперты Ассоциации оздоровительного туризма. В первую очередь, это касается санаториев с хорошим сервисом, работающих в среднем и высоком ценовом сегменте.Тем не менее, купить путевку на осень можно.По информации "Алеан", на октябрь в бюджетном сегменте в Кисловодске готов принимать гостей санаторий "Имени Георгия Димитрова", имеющий две звезды. Десять дней там обойдутся в 113 рублей на двоих, дорогу надо оплатить отдельно.В среднем ценовом сегменте – "Кругозор". Десять дней в этой "трешке" стоят от 164 тысяч рублей на двоих.В высоком ценовом сегменте – кисловодские "Дворец Нарзанов" и "Плаза СПА". Оздоровление в этих "пятерках" стоит от 202 тысяч и от 454 тысяч рублей за десять дней на двоих соответственно.По данным Ассоциации оздоровительного туризма, в сравнении с осенью 2023 года цена санаторной путевки в здравницы Кавказских Минеральных Вод выросла в среднем на десять 10-15 процентов.В сентябре и октябре десять дней на одного отдыхающего при двухместном размещении с проживанием и лечением обойдется в эконом сегменте от 40 тысяч рублей, в среднем – от 60 тысяч, а в премиальном – от 90 тысяч рублей, сообщает АТОР.Те, кому не нужно активное лечение, часто размещаются в отеле, а о процедурах договариваются со здравницами. Такое проживание обойдется примерно на треть дешевле, чем в санатории, отметил Ромашкин.
https://ria.ru/20240720/bronirovanie-1960683495.html
кисловодск
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, кисловодск
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сергей Ромашкин, Кисловодск
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в санаториях Минвод осенью

АТОР: осенью десять дней в санатории Минвод стоят от 40 тысяч рублей на туриста

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГород-курорт Кисловодск. 1986 год
Город-курорт Кисловодск. 1986 год - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спрос на осенний отдых в санаториях Кавминвод вырос за год на 10-15 процентов, сообщает АТОР.
"Направление традиционно пользуется высоким спросом и входит в тройку самых бронируемых на внутреннем рынке", – говорит вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Загрузка многих популярных здравниц КМВ на осень уже близка к 100-процентной, отмечают туроператоры и эксперты Ассоциации оздоровительного туризма. В первую очередь, это касается санаториев с хорошим сервисом, работающих в среднем и высоком ценовом сегменте.
Тем не менее, купить путевку на осень можно.
По информации "Алеан", на октябрь в бюджетном сегменте в Кисловодске готов принимать гостей санаторий "Имени Георгия Димитрова", имеющий две звезды. Десять дней там обойдутся в 113 рублей на двоих, дорогу надо оплатить отдельно.
В среднем ценовом сегменте – "Кругозор". Десять дней в этой "трешке" стоят от 164 тысяч рублей на двоих.
В высоком ценовом сегменте – кисловодские "Дворец Нарзанов" и "Плаза СПА". Оздоровление в этих "пятерках" стоит от 202 тысяч и от 454 тысяч рублей за десять дней на двоих соответственно.
По данным Ассоциации оздоровительного туризма, в сравнении с осенью 2023 года цена санаторной путевки в здравницы Кавказских Минеральных Вод выросла в среднем на десять 10-15 процентов.
В сентябре и октябре десять дней на одного отдыхающего при двухместном размещении с проживанием и лечением обойдется в эконом сегменте от 40 тысяч рублей, в среднем – от 60 тысяч, а в премиальном – от 90 тысяч рублей, сообщает АТОР.
Те, кому не нужно активное лечение, часто размещаются в отеле, а о процедурах договариваются со здравницами. Такое проживание обойдется примерно на треть дешевле, чем в санатории, отметил Ромашкин.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Сергей РомашкинКисловодск
 
 
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