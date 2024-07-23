https://ria.ru/20240723/samson-1961543715.html

В Московском зоопарке умер легендарный жираф Самсон

В Московском зоопарке умер легендарный жираф Самсон - РИА Новости, 23.07.2024

В Московском зоопарке умер легендарный жираф Самсон

Легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:25

2024-07-23T18:25

2024-07-23T18:41

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов. <...> Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения, он умер", — говорится в публикации.В зоопарке уточнили, что 30 лет для жирафа — это как сто лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, а в неволе — около 25 лет. Сообщается, что Самсон приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга. Изначально он жил в старейшем здании, которое построили в 1892 году как павильон для травоядных, там размещалась дирекция учреждения. Так, Самсон обитал рядом с директором зоосада Владимиром Спициным. В зоопарке добавили, что всегда будут помнить легендарного жирафа — его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность."Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда", — резюмировали в зоопарке.

москва

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московский зоопарк, москва