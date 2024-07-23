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В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами - РИА Новости, 23.07.2024
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20:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/salon-1961568146.html
В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами
В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами - РИА Новости, 23.07.2024
В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами
Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку косметического салона, в котором были установлены скрытые видеокамеры, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:22
2024-07-23T20:22
происшествия
россия
черкесск
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку косметического салона, в котором были установлены скрытые видеокамеры, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Черкесску СУСК России по КЧР проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в июле 2024 года в одном из процедурных кабинетов косметологического салона клиентка получила травмы при падении и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. "Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам", - отмечает ведомство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, россия, черкесск, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Черкесск, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Следственный комитет России (СК РФ)
В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами

СК проверит косметический салон в КЧР, где были установлены скрытые видеокамеры

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку косметического салона, в котором были установлены скрытые видеокамеры, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Следственным отделом по Черкесску СУСК России по КЧР проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в июле 2024 года в одном из процедурных кабинетов косметологического салона клиентка получила травмы при падении и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
"Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам", - отмечает ведомство.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРоссияЧеркесскКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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