https://ria.ru/20240723/salon-1961568146.html

В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами

В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами - РИА Новости, 23.07.2024

В Черкесске проверяют косметический салон со скрытыми камерами

Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку косметического салона, в котором были установлены скрытые видеокамеры, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:22

2024-07-23T20:22

2024-07-23T20:22

происшествия

россия

черкесск

карачаево-черкесская республика (кчр)

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии проводят проверку косметического салона, в котором были установлены скрытые видеокамеры, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по Черкесску СУСК России по КЧР проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в июле 2024 года в одном из процедурных кабинетов косметологического салона клиентка получила травмы при падении и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. "Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам", - отмечает ведомство. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

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черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, черкесск, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф)