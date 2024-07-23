https://ria.ru/20240723/russkiy-1961282338.html

"Там готовят русский спецназ". Балканы снова могут вспыхнуть

"Там готовят русский спецназ". Балканы снова могут вспыхнуть - РИА Новости, 23.07.2024

"Там готовят русский спецназ". Балканы снова могут вспыхнуть

Один из оплотов мирового традиционализма может в одночасье исчезнуть. Нешуточная борьба развернулась не в Европейском парламенте или в конгрессе США, а на... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:00

2024-07-23T08:00

2024-07-23T08:05

религия

афон (гора)

украина

греция

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Один из оплотов мирового традиционализма может в одночасье исчезнуть. Нешуточная борьба развернулась не в Европейском парламенте или в конгрессе США, а на Афоне. О конфликте на Святой горе — в материале РИА Новости."Ничего общего"На Афонском полуострове — затишье перед бурей. Братия Эсфигмена, одного из древнейших монастырей, готовится к настоящей осаде. Неделю назад греческая полиция запросила особое разрешение на операцию по выселению монахов. Для этого даже снарядили спецтехнику.Но сто с лишним иноков обители настроены не менее решительно. "Пусть приходят и делают что хотят, — заявил журналистам настоятель Эсфигмена архимандрит Мефодий (Папаламбракопуло). — Мы готовы защищать монастырь до смерти, это наша духовная родина. Здесь мы родились духовно — и здесь мы умрем".И заверил: в случае полицейского беспредела — массовых избиений, погромов — монахи не станут бездействовать. Стоит добавить, что стратегически Эсфигмен расположен довольно выгодно: окружен высокими мощными стенами, с одной стороны защищен горами, а с другой — морем.Удивительно, что конфликт произошел в самой что ни на есть миролюбивой обители. По словам настоятеля, здесь привыкли делиться последним куском хлеба, а в приюте не откажут никому — "будь то грек или турок".В ответ же доносятся обвинения в неповиновении закону, в расколе и даже "в подготовке русского спецназа".Как и другие монастыри на Афоне, Эсфигмен подчиняется правительству Греции. А в каноническом плане его начальство — Константинопольский патриархат (КП). Но последние двадцать лет иноков именуют не иначе как сквоттерами (самовольно заселившимися). Государственный совет страны под названием "Эсфигмен" признает совершенно другую обитель на Святой горе.Чем же так не угодили миролюбы властям? И почему архимандрит Мефодий открыто заявляет: "Мы не имеем ничего общего ни со Священным Кинотом (коллективный орган исполнительной власти на Афоне. — Прим. ред.), ни с Патриархатом (Константинопольским. — Прим. ред.)"?И главное — насколько громким окажется эхо конфликта для всего православного мира? По значимости Афон конкурирует разве что с Иерусалимом. На полуострове два десятка древних обителей, в них подвизались опытные монахи, настоящие духовные авторитеты. Кроме того, на Святой горе хранится огромное количество особо почитаемых христианских реликвий. Важнейшая из них — Пояс Богородицы.Под сенью черного флагаКонфронтация длится не год, не пару десятилетий, а более полувека. Началось все в 1964-м, когда Константинопольский патриарх Афинагор встретился с папой римским Павлом VI. Лидеры двух церквей сняли взаимные анафемы, наложенные в 1054 году.Эсфигменская братия расценила этот шаг как потворство "латинянам" и экуменизму. И отказалась поминать на службах Вселенского владыку. Примечательно, что Святое собрание — высший совещательный орган на Афоне — поддержало бунтарей."В вопросе о возобновлении поминовения Вселенского патриарха, — значилось в постановлении 1971 года, — каждая обитель <…> должна быть свободной в выборе образа действий согласно совести".Следующий патриарх — Димитрий — оказался сторонником более радикальных мер: наложил на не поминающих его святогорцев прещение. Одних определил к низложению, других — к изгнанию с Афона.Не заставили ждать и светские власти. Полиция моментально обрезала в Эсфигмене телефонную связь и выставила вокруг обители оцепление. В ответ иноки наглухо закрыли монастырские ворота, а на стене вывесили черный транспарант с надписью "Православие или смерть".Сделал только хужеИз тлеющего в острый конфликт перерос в 2002-м. Константинопольский патриарх Варфоломей официально объявил монахов раскольниками. Это, согласно законодательству Греции, влечет за собой выдворение с Афона. Соответствующее постановление вскоре принял суд в Салониках.Параллельно был создан "Новый Эсфигмен", за которым признали право обладания монастырским имуществом. Однако старая гвардия наотрез отказалась впускать кого-либо на свою территорию.В конце 2006-го между прежними и новыми хозяевами произошла массовая драка. Полиция решила использовать этот инцидент, чтобы выселить непокорных. Но не удалось. Следующая попытка, тоже провальная, была в 2013-м. Тогда некоторые члены братии кидали в греческих силовиков коктейли Молотова.В итоге игумена Мефодия и еще одного монаха заочно приговорили к двадцати годам тюрьмы. Другие получили менее серьезные или условные сроки.С тех пор полиция не раз проводила в Эсфигмене рейды и устраивала продовольственные блокады. Братии приходилось несколько километров нести на плечах посылки с провизией.Это разрушит АфонВопрос о том, кто контролирует мятежный монастырь, приобрел особое значение прежде всего из-за финансового вопроса.Еще десять лет назад правительство Греции выделило на восстановление древней обители (по данным археологов, Эсфигмен основали приблизительно в IV-V веках) около 500 тысяч евро. Однако чтобы реализовать эти средства и превратить Эсфигмен, по примеру других, в один из центров православного паломничества, нужно сперва попасть в монастырь.Во-вторых, эсфигменская братия волей-неволей стала локомотивом движения сопротивления церковному либерализму, курс на который уже давно держит патриарх Варфоломей. Да, формально Афон — его каноническая территория. Но на Святой горе силен дух независимости.Так было, когда афонские старцы осудили политику главы КП на Украине — в частности, создание ПЦУ (Православной церкви Украины, раскольнической организации, основанной в 2018-м)."Вначале, — заявили иноки, — <…> он (Варфоломей. — Прим. ред.) попытался обосновать свое вторжение <…> (тем. — Прим. ред.), что он один, как второй папа, может принимать апелляции и обращения из прочих автокефальных церквей, поскольку является якобы не первым среди равных, а первым без равных".А затем вдруг "обнаружил, что Украина относится к юрисдикции не Русской, а Константинопольской церкви", и пришел "к смешному выводу о временном характере передачи Украины Русской церкви".Так случилось и в мае 2022-го на фоне российско-украинского конфликта. После предостережения Варфоломея русским монахам — "Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали" — Совет афонских общин выступил с критикой."Если начнут изгонять старцев русского или славянского происхождения, это разрушит Святую гору", — отметили в духовной организации.Возможно, аналогичную солидарность иноки проявят и в нынешнем противостоянии. Настоятель Эсфигмена уже сообщил, что неравнодушные — как монахи, так и миряне — начали приносить в монастырь еду и питье на случай чрезвычайной ситуации. В завершение архимандрит Мефодий призвал вернуться к той морали и обычаям, которые всегда были присущи православным грекам. Поскольку нация, разрушающая собственные традиции, "обречена на уничтожение".

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

афон (гора)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афон (гора), украина, греция, аналитика - религия и мировоззрение