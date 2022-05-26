https://ria.ru/20220526/varfolomey-1790894439.html

Патриарх Варфоломей посоветовал русским монахам на Афоне сидеть смирно

Патриарх Варфоломей посоветовал русским монахам на Афоне сидеть смирно - РИА Новости, 26.05.2022

Патриарх Варфоломей посоветовал русским монахам на Афоне сидеть смирно

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается устраивать гонения на русских монахов на Афоне во время своего визита, но они должны "сидеть... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:30

2022-05-26T16:30

2022-05-26T16:30

религия

религия

константинопольский патриархат

афон (гора)

православие

варфоломей i (патриарх константинопольский)

ситуация вокруг упц

русская православная церковь

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АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается устраивать гонения на русских монахов на Афоне во время своего визита, но они должны "сидеть смирно", чтобы их не выслали.Такое заявление он сделал в интервью греческому общественному телевидению ERT накануне поездки на Афон 27-29 мая, который находится в юрисдикции Константинопольского патриархата."Это не первый раз, когда я посещаю Святую Гору как паломник. Я был на Святой Горе восемь раз. Через 30 лет после того, как Бог счел меня достойным, и я нахожусь на престоле Константинополя, я хочу посетить еще раз, чтобы поблагодарить за это великое благословение", - сказал Варфоломей."Говорили и писали какие-то странные вещи относительно моего посещения, что я собираюсь изгнать русских монахов. Это мифы. У меня нет намерения кого-либо изгонять. Я полагаю, что они не спровоцируют меня, чтобы я сделал что-то подобное. Пусть сидят смирно, чтобы никого не выгнали. Это самоочевидные вещи", - добавил он.Ранее портал antinews.gr писал, что греческое правительство готовится по "предложению" Константинопольского патриарха Варфоломея к массовому изгнанию русских монахов с Афона. Монашеская община Афона не имеет отношения к этим планам и выступает против изгнания кого-либо из монахов, сообщили РИА Новости в общине. "Если начнут изгонять старцев русского или славянского происхождения, это разрушит Святую Гору. Об этом скажут патриарху во время его паломнического визита", - считают монахи.По словам монахов, русские монахи не могут выступать, делать какие-то заявления. "Потому что за раскольничество или смятение, возбуждение беспорядков по уставу Афона положена высылка. Их и так считают раскольниками из-за украинского вопроса. И каждый схизматик по уставу может быть выслан", - сказал один из монахов.По информации с Афона, сейчас туда направляют сотрудников полиции и спецслужб. "Правительство поручило бывшему замминистра обороны Алкивиадису Стефанису поехать и заняться очисткой Афона от "русских агентов". Он сотрудничает с заместителем гражданского губернатора Афона Аристосом Касмироглу. Они пытаются найти монахов, у кого не в порядке документы или не хватает каких-то документов. Это может быть старая фотография, не то свидетельство о рождении, которое нужно. На утро вторника (24 мая) был список с 86 именами", - сказал собеседник агентства.По его словам, на первом этапе должны уехать те, у кого "не чистые" документы. "И это не только в русском монастыре (Пантелеимоновом) – во всех монастырях, но главное, чтобы надавить на русский монастырь. То есть гражданская администрация Святой Горы потребует переписать вещи монахов. Это неприемлемо для монастырей, потому что у них есть ценности. Это пыталась сделать диктатура и не сумела, это пытался сделать и Гитлер, но этого не было никогда. Цель этой переписи – узнать, что ввезли монахи, так как власти верят, что в русском монастыре и в болгарском монастыре есть какие-то технологии", - сказал собеседник.Он отметил, что "все это на практике отменяет автономию Святой Горы, это вмешательство государства в жизнь Святой Горы". "Это не просто вопрос о русских монахах. Потому и есть противодействие монахов", - сказал он.По его словам, монахи обсуждали ситуацию с гражданским губернатором Афона Афанасиосом Мартиносом, соответствующие документы власти пока не направляли на Афон.

https://ria.ru/20220526/ptsu-1790838163.html

https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

религия, константинопольский патриархат, афон (гора), православие, варфоломей i (патриарх константинопольский), ситуация вокруг упц, русская православная церковь