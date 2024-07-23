https://ria.ru/20240723/russ-1961518927.html

Сайт оператора рекламы Russ недоступен

Сайт оператора рекламы Russ недоступен - РИА Новости, 23.07.2024

Сайт оператора рекламы Russ недоступен

Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:56

2024-07-23T16:56

2024-07-23T16:56

рамзан кадыров

адам делимханов

wildberries

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. При попытке открыть страницу браузер выдает ошибку: "Страница, которую вы ищите, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html

https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, происшествия