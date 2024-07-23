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Сайт оператора рекламы Russ недоступен - РИА Новости, 23.07.2024
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16:56 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/russ-1961518927.html
Сайт оператора рекламы Russ недоступен
Сайт оператора рекламы Russ недоступен - РИА Новости, 23.07.2024
Сайт оператора рекламы Russ недоступен
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:56
2024-07-23T16:56
рамзан кадыров
адам делимханов
wildberries
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. При попытке открыть страницу браузер выдает ошибку: "Страница, которую вы ищите, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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60
рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, происшествия
Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ, Происшествия
Сайт оператора рекламы Russ недоступен

Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ недоступен

© iStock.com / PoikeНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Poike
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке открыть страницу браузер выдает ошибку: "Страница, которую вы ищите, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже".
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries
Вчера, 16:37
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
15 ноября 2023, 14:40
 
Рамзан КадыровАдам ДелимхановWildberriesГосдума РФПроисшествия
 
 
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