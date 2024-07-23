https://ria.ru/20240723/russ-1961518927.html
Сайт оператора рекламы Russ недоступен
Сайт оператора рекламы Russ недоступен - РИА Новости, 23.07.2024
Сайт оператора рекламы Russ недоступен
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:56
2024-07-23T16:56
2024-07-23T16:56
рамзан кадыров
адам делимханов
wildberries
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4674e59a6b78732787013881dedb1969.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости. При попытке открыть страницу браузер выдает ошибку: "Страница, которую вы ищите, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже". Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес". В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bdf7aa17bd3bb0e6c275baf48057931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф, происшествия
Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ, Происшествия
Сайт оператора рекламы Russ недоступен
Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы Russ недоступен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт крупнейшего российского оператора наружной рекламы - группы Russ - не открывается, передает корреспондент РИА Новости.
При попытке открыть страницу браузер выдает ошибку: "Страница, которую вы ищите, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже".
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров
встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову
изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries
с группой Russ.
Кадыров заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", что это смахивает на "рейдерский захват" и что он собирается сделать все возможное, чтобы "помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес".
В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.