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В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat - РИА Новости, 23.07.2024
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15:18 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rossija-1961489179.html
В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat
В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat - РИА Новости, 23.07.2024
В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat
Производство шоколадных батончиков KitKat в России по-прежнему приостановлено, появившаяся информация о его возобновлении является спекуляцией на рынке,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:18
2024-07-23T15:18
экономика
россия
пермь
nestle s.a.
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ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Производство шоколадных батончиков KitKat в России по-прежнему приостановлено, появившаяся информация о его возобновлении является спекуляцией на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Нестле Россия". Ранее несколько СМИ написали, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления в 2024 году производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми. "Мы не комментируем спекуляции на рынке. KitKat по-прежнему приостановлен в России", - прокомментировали в подразделении по внешним коммуникациям ООО "Нестле Россия". Шоколадные батончики KitKat производились на кондитерской фабрике в Перми. Предприятие неофициально называли "Домом KitKat в России". В 2022 году Nestle приостановило в России работу брендов KitKat и Nesquik.
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экономика, россия, пермь, nestle s.a.
Экономика, Россия, Пермь, Nestle S.A.
В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat

"Нестле Россия": выпуск шоколадных батончиков KitKat в России приостановлен

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШоколад KitKat на полке одного из магазинов в Москве
Шоколад KitKat на полке одного из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шоколад KitKat на полке одного из магазинов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Производство шоколадных батончиков KitKat в России по-прежнему приостановлено, появившаяся информация о его возобновлении является спекуляцией на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Нестле Россия".
Ранее несколько СМИ написали, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления в 2024 году производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми.
«
"Мы не комментируем спекуляции на рынке. KitKat по-прежнему приостановлен в России", - прокомментировали в подразделении по внешним коммуникациям ООО "Нестле Россия".
Шоколадные батончики KitKat производились на кондитерской фабрике в Перми. Предприятие неофициально называли "Домом KitKat в России". В 2022 году Nestle приостановило в России работу брендов KitKat и Nesquik.
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