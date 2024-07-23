https://ria.ru/20240723/rossija-1961489179.html

В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat

В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat - РИА Новости, 23.07.2024

В "Нестле Россия" опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat

Производство шоколадных батончиков KitKat в России по-прежнему приостановлено, появившаяся информация о его возобновлении является спекуляцией на рынке,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:18

2024-07-23T15:18

2024-07-23T15:18

экономика

россия

пермь

nestle s.a.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779666326_0:287:3069:2013_1920x0_80_0_0_7a6edf8164842afc9ecc9ead1ab3950d.jpg

ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Производство шоколадных батончиков KitKat в России по-прежнему приостановлено, появившаяся информация о его возобновлении является спекуляцией на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Нестле Россия". Ранее несколько СМИ написали, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления в 2024 году производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми. "Мы не комментируем спекуляции на рынке. KitKat по-прежнему приостановлен в России", - прокомментировали в подразделении по внешним коммуникациям ООО "Нестле Россия". Шоколадные батончики KitKat производились на кондитерской фабрике в Перми. Предприятие неофициально называли "Домом KitKat в России". В 2022 году Nestle приостановило в России работу брендов KitKat и Nesquik.

https://ria.ru/20231219/shokoladkonfael-1916641724.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, пермь, nestle s.a.