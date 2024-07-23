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В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 23.07.2024
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12:37 23.07.2024 (обновлено: 14:07 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html
В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам
В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 23.07.2024
В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам
Москва ответит на решение ЕС направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:37
2024-07-23T14:07
россия
украина
москва
дмитрий песков
жозеп боррель
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва ответит на решение ЕС направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что подобные действия не могут оставаться "без взаимности".Москва будет прорабатывать возможности юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и исполнению решений о конфискации российских активов, продолжил представитель Кремля. Сложившуюся ситуацию он назвал прямым нарушением международного права и попранием права собственности.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в начале августа Украине направят первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. По его словам, страны — члены ЕС планируют профинансировать закупку приоритетного вооружения для Киева — средств ПВО и боеприпасов для артиллерии.По решению ЕС, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных в ЕС российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины. В то же время страны G7 пообещали Киеву, что предоставят до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов.Всего на Западе после начала спецоперации заморозили резервов примерно на 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958946947.html
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россия, украина, москва, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, экономика
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, Евросоюз, Экономика
В Кремле пригрозили ответом на решение ЕС по российским активам

Песков: Россия ответит на решение направить деньги на закупку оружия для Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва ответит на решение ЕС направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — сказал представитель Кремля.
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Он подчеркнул, что подобные действия не могут оставаться "без взаимности".
Москва будет прорабатывать возможности юридического преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и исполнению решений о конфискации российских активов, продолжил представитель Кремля. Сложившуюся ситуацию он назвал прямым нарушением международного права и попранием права собственности.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в начале августа Украине направят первый транш в 1,4 миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. По его словам, страны — члены ЕС планируют профинансировать закупку приоритетного вооружения для Киева — средств ПВО и боеприпасов для артиллерии.
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По решению ЕС, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных в ЕС российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.
В то же время страны G7 пообещали Киеву, что предоставят до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые также будут погашаться за счет доходов от российских активов.
Всего на Западе после начала спецоперации заморозили резервов примерно на 300 миллиардов евро, более 200 миллиардов находятся в ЕС. В Москве это назвали прямым воровством. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, у России также есть возможность не возвращать деньги западных стран.
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