Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Многие страны - и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, - заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения. Это очень важно для всего региона. Не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе: дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
Вопрос способствования Россией организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня, подчеркнул Песков.
Турция покончит с угрозой терроризма, заявил Эрдоган
21 июля, 16:34
Первая за многие годы встреча Эрдогана с Асадом может состояться в Москве в августе, утверждала проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник. Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.