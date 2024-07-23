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Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2024
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12:32 23.07.2024 (обновлено: 13:38 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/rossija-1961427668.html
Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков
Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2024
Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков
Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:32
2024-07-23T13:38
в мире
турция
россия
сирия
башар асад
дмитрий песков
хакан фидан
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. &quot;Многие страны - и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, - заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения. Это очень важно для всего региона. Не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе: дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения&quot;, - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.Вопрос способствования Россией организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня, подчеркнул Песков.Первая за многие годы встреча Эрдогана с Асадом может состояться в Москве в августе, утверждала проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник. Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам. Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
https://ria.ru/20240721/turtsija-1961051493.html
https://ria.ru/20240715/asad-1959810703.html
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в мире, турция, россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, хакан фидан
В мире, Турция, Россия, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Хакан Фидан
Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия, как и другие страны, заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Многие страны - и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, - заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения. Это очень важно для всего региона. Не только для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, но и для стабильности во всем регионе: дождаться, когда между Дамаском и Анкарой будут нормализованы отношения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готовится ли Москва к встрече турецкого президента Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.

Вопрос способствования Россией организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня, подчеркнул Песков.
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Первая за многие годы встреча Эрдогана с Асадом может состояться в Москве в августе, утверждала проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник. Источник утверждает, что посредником в переговорах может выступить президент России Владимир Путин. Асад заявил 15 июля, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
Ранее Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Президент Турции сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с Асадом, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года.
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В миреТурцияРоссияСирияБашар АсадДмитрий ПесковХакан Фидан
 
 
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