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Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов - РИА Новости, 23.07.2024
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09:32 23.07.2024 (обновлено: 10:38 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/rossija-1961377545.html
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов - РИА Новости, 23.07.2024
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением законодательно запретить в РФ пропаганду разводов и семейного... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:32
2024-07-23T10:38
общество
ирина волынец
анна кузнецова
госдума рф
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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением законодательно запретить в РФ пропаганду разводов и семейного одиночества. "В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте", - написала Волынец в обращении на имя вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. Детский омбудсмен Татарстана отметила, что число родившихся с начала года уменьшилось на 2,1%. Число разводов на 3,5% превышает количество браков - развелись 271 тысяча семейных пар, вступили в брак 260 тысяч. "Принимая во внимание неутешительную статистику, обращаюсь к вам с инициативой о запрете пропаганды разводов и синглтона в Российской Федерации", - подчеркнула Волынец. По ее словам, обсуждение данной инициативы в Госдуме станет важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в стране. Законопроект о запрете пропаганды разводов и одиночества может включать запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают преимущества развода или одинокой жизни, создание программ, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами, поддержка организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами.
https://ria.ru/20231124/brak-1911519920.html
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общество, ирина волынец, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Ирина Волынец, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов

В Татарстане предложили запретить пропаганду разводов и семейного одиночества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением законодательно запретить в РФ пропаганду разводов и семейного одиночества.
«
"В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте", - написала Волынец в обращении на имя вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
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Детский омбудсмен Татарстана отметила, что число родившихся с начала года уменьшилось на 2,1%. Число разводов на 3,5% превышает количество браков - развелись 271 тысяча семейных пар, вступили в брак 260 тысяч.
"Принимая во внимание неутешительную статистику, обращаюсь к вам с инициативой о запрете пропаганды разводов и синглтона в Российской Федерации", - подчеркнула Волынец.
По ее словам, обсуждение данной инициативы в Госдуме станет важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в стране.
Законопроект о запрете пропаганды разводов и одиночества может включать запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают преимущества развода или одинокой жизни, создание программ, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами, поддержка организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами.
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ОбществоИрина ВолынецАнна КузнецоваГосдума РФ
 
 
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