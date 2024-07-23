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Сайт Росбанка восстановил работу - РИА Новости, 23.07.2024
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16:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rosbank-1961516101.html
Сайт Росбанка восстановил работу
Сайт Росбанка восстановил работу - РИА Новости, 23.07.2024
Сайт Росбанка восстановил работу
Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:40
2024-07-23T16:40
росбанк
райффайзенбанк
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник сайт Росбанка был недоступен, кредитная организация в своем Telegram-канале сообщала, что работает над решением. "Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!", - говорится в сообщении. Также недоступен сайт Райффайзенбанка, на запрос РИА Новости в банке пока не ответили.
https://ria.ru/20240721/windows-1960981157.html
РИА Новости
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
росбанк, райффайзенбанк, происшествия
Росбанк, Райффайзенбанк, Происшествия
Сайт Росбанка восстановил работу

Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя

© ФотоРосбанк
Росбанк - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото
Росбанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник сайт Росбанка был недоступен, кредитная организация в своем Telegram-канале сообщала, что работает над решением.
«
"Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!", - говорится в сообщении.
Также недоступен сайт Райффайзенбанка, на запрос РИА Новости в банке пока не ответили.
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