https://ria.ru/20240723/rosbank-1961516101.html
Сайт Росбанка восстановил работу
Сайт Росбанка восстановил работу - РИА Новости, 23.07.2024
Сайт Росбанка восстановил работу
Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:40
2024-07-23T16:40
2024-07-23T16:40
росбанк
райффайзенбанк
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник сайт Росбанка был недоступен, кредитная организация в своем Telegram-канале сообщала, что работает над решением. "Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!", - говорится в сообщении. Также недоступен сайт Райффайзенбанка, на запрос РИА Новости в банке пока не ответили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росбанк, райффайзенбанк, происшествия
Росбанк, Райффайзенбанк, Происшествия
Сайт Росбанка восстановил работу
Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя