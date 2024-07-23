https://ria.ru/20240723/rosbank-1961516101.html

Сайт Росбанка восстановил работу

Сайт Росбанка восстановил работу - РИА Новости, 23.07.2024

Сайт Росбанка восстановил работу

Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:40

2024-07-23T16:40

2024-07-23T16:40

росбанк

райффайзенбанк

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт Росбанка восстановил свою работу после сбоя, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник сайт Росбанка был недоступен, кредитная организация в своем Telegram-канале сообщала, что работает над решением. "Мы уже знаем о сложностях с доступом к ресурсам Росбанка. Работаем над решением. Приносим наши извинения!", - говорится в сообщении. Также недоступен сайт Райффайзенбанка, на запрос РИА Новости в банке пока не ответили.

https://ria.ru/20240721/windows-1960981157.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

росбанк, райффайзенбанк, происшествия