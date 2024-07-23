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Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле - РИА Новости, 23.07.2024
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле
Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:19
2024-07-23T12:19
2024-07-23T12:30
чебаркуль
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в местах общего пребывания детей и не охватывало кабинки, сообщает челябинское надзорное ведомство. Ранее в региональную Общественную палату обратилась мама одной из девочек, отдыхающей в детском оздоровительном лагере "Искорка" в Чебаркуле. Она была обеспокоена размещением камер в детском туалете без согласия родителей на установление видеонаблюдения. Обращение было переправлено в прокуратуру Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку. "Камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере. Место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях. Доступ к мониторам системы наблюдения имеют только уполномоченные должностные лица", – следует из сообщения. Однако руководство лагеря не размещало информации, что ведется видеонаблюдение, и не получало официального согласия родителей, поэтому директору детского учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили РИА Новости в областной прокуратуре.
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чебаркуль, челябинская область, происшествия
Чебаркуль, Челябинская область, Происшествия
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле
На Урале пожаловались на установленные без согласия камеры в туалете лагеря
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в местах общего пребывания детей и не охватывало кабинки, сообщает челябинское надзорное ведомство.
Ранее в региональную Общественную палату обратилась мама одной из девочек, отдыхающей в детском оздоровительном лагере "Искорка" в Чебаркуле. Она была обеспокоена размещением камер в детском туалете без согласия родителей на установление видеонаблюдения. Обращение было переправлено в прокуратуру Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку.
«
"Камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере. Место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях. Доступ к мониторам системы наблюдения имеют только уполномоченные должностные лица", – следует из сообщения.
Однако руководство лагеря не размещало информации, что ведется видеонаблюдение, и не получало официального согласия родителей, поэтому директору детского учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили РИА Новости в областной прокуратуре.