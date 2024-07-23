Рейтинг@Mail.ru
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 23.07.2024 (обновлено: 12:30 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/roditeli-1961421419.html
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле - РИА Новости, 23.07.2024
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле
Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:19
2024-07-23T12:30
чебаркуль
челябинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961423026_19:184:1067:773_1920x0_80_0_0_4676e1af7585cbd049dc5450e0bcadd6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в местах общего пребывания детей и не охватывало кабинки, сообщает челябинское надзорное ведомство. Ранее в региональную Общественную палату обратилась мама одной из девочек, отдыхающей в детском оздоровительном лагере "Искорка" в Чебаркуле. Она была обеспокоена размещением камер в детском туалете без согласия родителей на установление видеонаблюдения. Обращение было переправлено в прокуратуру Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку. "Камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере. Место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях. Доступ к мониторам системы наблюдения имеют только уполномоченные должностные лица", – следует из сообщения. Однако руководство лагеря не размещало информации, что ведется видеонаблюдение, и не получало официального согласия родителей, поэтому директору детского учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили РИА Новости в областной прокуратуре.
https://ria.ru/20231030/kamery-1906074661.html
чебаркуль
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961423026_118:133:902:721_1920x0_80_0_0_15291b1202a31ea287c5d0b86c1af957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебаркуль, челябинская область, происшествия
Чебаркуль, Челябинская область, Происшествия
Родители пожаловались на камеры в туалете детского лагеря в Чебаркуле

На Урале пожаловались на установленные без согласия камеры в туалете лагеря

© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramТуалет детского лагеря "Искорка", в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области
Туалет детского лагеря Искорка, в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Родители пожаловались на камеры, размещенные без их согласия, в туалете детского лагеря в Чебаркуле, прокуратура установила, что видеонаблюдение велось только в местах общего пребывания детей и не охватывало кабинки, сообщает челябинское надзорное ведомство.
Ранее в региональную Общественную палату обратилась мама одной из девочек, отдыхающей в детском оздоровительном лагере "Искорка" в Чебаркуле. Она была обеспокоена размещением камер в детском туалете без согласия родителей на установление видеонаблюдения. Обращение было переправлено в прокуратуру Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку.
© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramТуалет детского лагеря "Искорка", в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области
Туалет детского лагеря Искорка, в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Туалет детского лагеря "Искорка", в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области
«
"Камеры установлены в потенциально опасных и критических местах, а также в умывальных зонах туалетов, что связано с обеспечением безопасного пребывания детей в лагере. Место расположения камер исключает просмотр помещений кабинок при закрытых дверях. Доступ к мониторам системы наблюдения имеют только уполномоченные должностные лица", – следует из сообщения.
© Фото : Прокуратура Челябинской области/TelegramТуалет детского лагеря "Искорка", в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области
Туалет детского лагеря Искорка, в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Прокуратура Челябинской области/Telegram
Туалет детского лагеря "Искорка", в котором были размещены камеры в Чебаркуле Челябинской области
Однако руководство лагеря не размещало информации, что ведется видеонаблюдение, и не получало официального согласия родителей, поэтому директору детского учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, уточнили РИА Новости в областной прокуратуре.
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах
30 октября 2023, 08:19
 
ЧебаркульЧелябинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала