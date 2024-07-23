https://ria.ru/20240723/restavratsiya-1961498722.html

Шесть объектов образования отреставрируют в Химках

Шесть объектов образования отреставрируют в Химках - РИА Новости, 23.07.2024

Шесть объектов образования отреставрируют в Химках

В Химках реконструируют шесть объектов образования — гимназию, три детских сада, дом детского творчества и воспитательно-образовательный комплекс, сообщает... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:41

2024-07-23T15:41

2024-07-23T15:41

химки (городской округ в московской области)

сходня

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Химках реконструируют шесть объектов образования — гимназию, три детских сада, дом детского творчества и воспитательно-образовательный комплекс, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Так, к 1 сентября планируют завершить работы в гимназии №23 в Сходне, в доме детского творчества "Созвездие" в Новых Химках, а также в детском саду в деревне Юрлово. В гимназии №23 в микрорайоне Сходня специалисты приступили к укладке плитки и линолеума, монтажу потолков и освещения, а также окраске фасада. Общестроительная готовность объекта составляет 80%. Образовательное учреждение откроет двери для 150 юных химчан 1 сентября этого года, говорится в сообщении. В Новых Химках ведут ремонт Дома детского творчества "Созвездие". Специалисты обновляют кровлю и готовят стены к покраске. Готовность здания почти 30%. В работе задействованы десятки строителей. "Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность. Особое внимание уделяем качеству проводимых работ, а также соблюдению заявленных сроков", — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба. В детском саду "Радуга" на Юбилейном проспекте приступили к внутренней отделке. Строители монтируют системы отопления и канализации, обустраивают кровлю и выполняют отделку. Прилегающую территорию также готовят к благоустройству. В Старых Химках ведут ремонт здания дошкольного отделения лицея №7. Строительные бригады проводят демонтаж стяжки, напольных покрытий, стен, систем отопления. Работы продлятся до конца года. В Юрлово завершают строительство детского сада на 350 мест. Для детей будут организованы 14 групп, музыкальные и спортивные залы, кружковые комнаты, медкабинет. Детский сад планируют открыть 1 сентября. В Новогорске возводят воспитательно-образовательный комплекс в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест. На данный момент проведена конкурсная процедура, подписан договор с подрядчиком, стартовали проектно-изыскательские работы. Планируемый срок сдачи объекта – март 2026 года, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что ранее глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями дал старт строительству новой школы на 1,1 тысячи мест и детского сада для 300 малышей на территории ЖК "Квартал Ивакино". Оба здания спроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. Завершить строительство планируют в 2026 году.

https://ria.ru/20240517/kapremont-1946624433.html

https://ria.ru/20231121/detskiy_sad-1910927362.html

https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки (городской округ в московской области), сходня, дмитрий волошин (глава городского округа химки)