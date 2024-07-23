https://ria.ru/20240723/remont-1961516925.html

Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам

Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам - РИА Новости, 23.07.2024

Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе личного приема граждан во вторник поручил провести капитальный ремонт мемориала на братской могиле советских РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:43

2024-07-23T16:43

2024-07-23T16:43

калужская область

юхнов

калуга

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961515641_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_422a996f67c780366968f6e485f8797d.jpg

КАЛУГА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе личного приема граждан во вторник поручил провести капитальный ремонт мемориала на братской могиле советских воинов в Юхнове, сообщило правительство региона. Сообщается, что во вторник Шапша в Калуге встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами о содействии в решении социально значимых вопросов. "При поддержке Владислава Шапши положительно решен вопрос капитального ремонта братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова. Губернатор поручил выделить необходимые средства из областного бюджета на ремонт мемориала и благоустройство его территории", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, мемориал расположен на восточной окраине города рядом с Варшавским шоссе. Там захоронено более 6,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Объект культурного наследия регионального значения построен в 1979 году. В 2024 году ему исполнилось 45 лет. "Время безжалостно к камню. Но наша память должна быть крепкой. Мы должны выполнить свой долг перед предками и обязательно навести здесь порядок", - подчеркнул Владислав Шапша. Главе администрации Юхновского района Марине Ковалевой он рекомендовал держать на личном контроле качество ремонтных работ. Кроме того, губернатор поручил решить вопрос с обеспечением устойчивой сотовой связью и интернетом деревень Акимовка и Овсорок Жиздринского района, поручил установить станцию очистки воды в поселке Садовый Бабынинского района, поддержал просьбу жителей деревни Гришинcк Козельского района о газификации их домовладений, информирует правительство региона.

https://ria.ru/20240722/natsproekt-1961284715.html

https://ria.ru/20240719/studotryady-1960803119.html

юхнов

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юхнов, калуга, владислав шапша