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Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам - РИА Новости, 23.07.2024
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Калужская область
 
16:43 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/remont-1961516925.html
Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам
Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам - РИА Новости, 23.07.2024
Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе личного приема граждан во вторник поручил провести капитальный ремонт мемориала на братской могиле советских РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:43
2024-07-23T16:43
калужская область
юхнов
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе личного приема граждан во вторник поручил провести капитальный ремонт мемориала на братской могиле советских воинов в Юхнове, сообщило правительство региона. Сообщается, что во вторник Шапша в Калуге встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами о содействии в решении социально значимых вопросов. "При поддержке Владислава Шапши положительно решен вопрос капитального ремонта братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова. Губернатор поручил выделить необходимые средства из областного бюджета на ремонт мемориала и благоустройство его территории", - говорится в сообщении. По данным областного правительства, мемориал расположен на восточной окраине города рядом с Варшавским шоссе. Там захоронено более 6,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Объект культурного наследия регионального значения построен в 1979 году. В 2024 году ему исполнилось 45 лет. "Время безжалостно к камню. Но наша память должна быть крепкой. Мы должны выполнить свой долг перед предками и обязательно навести здесь порядок", - подчеркнул Владислав Шапша. Главе администрации Юхновского района Марине Ковалевой он рекомендовал держать на личном контроле качество ремонтных работ. Кроме того, губернатор поручил решить вопрос с обеспечением устойчивой сотовой связью и интернетом деревень Акимовка и Овсорок Жиздринского района, поручил установить станцию очистки воды в поселке Садовый Бабынинского района, поддержал просьбу жителей деревни Гришинcк Козельского района о газификации их домовладений, информирует правительство региона.
https://ria.ru/20240722/natsproekt-1961284715.html
https://ria.ru/20240719/studotryady-1960803119.html
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юхнов, калуга, владислав шапша
Калужская область, Юхнов, Калуга, Владислав Шапша

Владислав Шапша поручил отремонтировать мемориал советским воинам

© Фото : Telegram/Владислав Шапша, Губернатор Калужской области. Мемориал советским воинам, погибшим за освобождение этой земли в Юхнове
Мемориал советским воинам, погибшим за освобождение этой земли в Юхнове - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Telegram/Владислав Шапша, Губернатор Калужской области.
Мемориал советским воинам, погибшим за освобождение этой земли в Юхнове
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе личного приема граждан во вторник поручил провести капитальный ремонт мемориала на братской могиле советских воинов в Юхнове, сообщило правительство региона.
Сообщается, что во вторник Шапша в Калуге встретился с жителями области, которые обратились к нему с просьбами о содействии в решении социально значимых вопросов.
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"При поддержке Владислава Шапши положительно решен вопрос капитального ремонта братской могилы советских воинов, погибших за освобождение города Юхнова. Губернатор поручил выделить необходимые средства из областного бюджета на ремонт мемориала и благоустройство его территории", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, мемориал расположен на восточной окраине города рядом с Варшавским шоссе. Там захоронено более 6,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Объект культурного наследия регионального значения построен в 1979 году. В 2024 году ему исполнилось 45 лет.
"Время безжалостно к камню. Но наша память должна быть крепкой. Мы должны выполнить свой долг перед предками и обязательно навести здесь порядок", - подчеркнул Владислав Шапша.
Главе администрации Юхновского района Марине Ковалевой он рекомендовал держать на личном контроле качество ремонтных работ.
Кроме того, губернатор поручил решить вопрос с обеспечением устойчивой сотовой связью и интернетом деревень Акимовка и Овсорок Жиздринского района, поручил установить станцию очистки воды в поселке Садовый Бабынинского района, поддержал просьбу жителей деревни Гришинcк Козельского района о газификации их домовладений, информирует правительство региона.
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Калужская областьЮхновКалугаВладислав Шапша
 
 
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