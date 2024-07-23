https://ria.ru/20240723/reforma-1961595981.html

Ле Пен пообещала осенью отменить пенсионную реформу Макрона

Ле Пен пообещала осенью отменить пенсионную реформу Макрона - РИА Новости, 23.07.2024

Ле Пен пообещала осенью отменить пенсионную реформу Макрона

Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила, что осенью выдвинет законопроект об отмене резонансной... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:51

2024-07-23T23:51

2024-07-23T23:51

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эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Глава фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила, что осенью выдвинет законопроект об отмене резонансной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Ле Пен сообщила, что в ходе первой "парламентской ниши" партии – дня, когда парламент рассматривает законопроекты, выдвинутые конкретной фракцией, - 31 октября выдвинет законопроект об отмене реформы. "Осенью мы бы хотели добиться отмены пенсионной реформы Макрона, как мы и обещали французам. Тогда мы и увидим, кто будет на стороне социальной справедливости… или не будет!" - написала она в Х. Ранее левая партия "Непокорившаяся Франция" также сообщила, что внесет во вторник на рассмотрение законопроект об отмене пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет. Как отметила глава фракции этой партии в нижней палате парламента Матильда Пано, закон о повышении пенсионного возраста был проведен в обход голосования в парламенте, а также против воли французов, большинство из которых выступали против таких изменений. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240721/nato-1961019650.html

https://ria.ru/20240723/levye-1961567130.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен