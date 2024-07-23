https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html

Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ

Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ - РИА Новости, 23.07.2024

Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ

Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле ВСУ села Никольского Белгородской области, доставлен на лечение в РДКБ в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:34

2024-07-23T21:34

2024-07-23T21:34

белгородская область

россия

москва

вооруженные силы украины

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле ВСУ села Никольского Белгородской области, доставлен на лечение в РДКБ в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава России."Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле со стороны ВСУ села Никольского Шебекинского городского округа Белгородской области, доставлен территориальной службой медицины катастроф в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Кугушев уточнил, что состояние ребёнка в настоящее время стабильное, средней тяжести.

https://ria.ru/20240723/gladkov-1961565722.html

белгородская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, москва, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)