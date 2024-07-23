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Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ - РИА Новости, 23.07.2024
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21:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rebenok-1961580358.html
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ - РИА Новости, 23.07.2024
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ
Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле ВСУ села Никольского Белгородской области, доставлен на лечение в РДКБ в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:34
2024-07-23T21:34
белгородская область
россия
москва
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле ВСУ села Никольского Белгородской области, доставлен на лечение в РДКБ в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава России."Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле со стороны ВСУ села Никольского Шебекинского городского округа Белгородской области, доставлен территориальной службой медицины катастроф в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Кугушев уточнил, что состояние ребёнка в настоящее время стабильное, средней тяжести.
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белгородская область
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белгородская область, россия, москва, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Белгородская область, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ

Ребенка, пострадавшего при обстреле белгородского села, доставили в РДКБ

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле ВСУ села Никольского Белгородской области, доставлен на лечение в РДКБ в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«
"Ребенок, пострадавший 22 июля при обстреле со стороны ВСУ села Никольского Шебекинского городского округа Белгородской области, доставлен территориальной службой медицины катастроф в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - говорится в сообщении.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Кугушев уточнил, что состояние ребёнка в настоящее время стабильное, средней тяжести.
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