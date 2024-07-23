Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ
Разведчик: ВС России могут за минуту засечь координаты высших офицеров ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".
"Они пользуются спутниковой системой связи "Иридиум". К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально, только выход (на связь – Прим. Ред.) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям", — рассказал "Гамбит".
По его словам, далее уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней.
В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о российских военных. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум".
"Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эта система была разработана для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон.
Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.