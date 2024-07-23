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Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 23.07.2024 (обновлено: 06:46 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/razvedchik-1961360638.html
Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ
Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024
Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ
Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:36
2024-07-23T06:46
специальная военная операция на украине
земля
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север"."Они пользуются спутниковой системой связи "Иридиум". К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально, только выход (на связь – Прим. Ред.) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям", — рассказал "Гамбит".По его словам, далее уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней. В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о российских военных. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум". "Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эта система была разработана для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон. Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960611940.html
https://ria.ru/20240626/flot-1955716649.html
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земля, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Земля, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведчик рассказал, как за минуту засекают координаты высших офицеров ВСУ

Разведчик: ВС России могут за минуту засечь координаты высших офицеров ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчик отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Российские военные определяют местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум", рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".
"Они пользуются спутниковой системой связи "Иридиум". К ней доступ получить достаточно сложно, однако есть подразделения, которые этим занимаются. Зачастую такие радиостанции обслуживают наиболее важных представителей ВСУ... Буквально, только выход (на связь – Прим. Ред.) был, минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям", — рассказал "Гамбит".
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По его словам, далее уже принимается решение — нанести ли огневое поражение по цели или проследить за ней.
В марте 2023 года подразделения Росгвардии обнаружили на территории ЛНР радиозонд, с помощью которого украинские диверсанты передавали разведданные о российских военных. Специалисты силового ведомства определили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум".
"Иридиум" — всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Эта система была разработана для доступа к ней с помощью небольших портативных телефонов — размером с сотовый телефон.
Согласно изначальным расчетам считалось, что для бесперебойного покрытия Земли потребуется 77 спутников — отсюда и название Иридий, в честь металла с атомным номером 77. Однако системе потребовалось меньше аппаратов — для покрытия используется 66 спутников на шести полярных орбитах — по 11 спутников на каждой. Всего орбитальная группировка насчитывает 75 (66 основных и девять резервных) спутников, расположенных на низких орбитах. Шесть спутниковых аппаратов остаются на Земле в качестве запасных.
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Специальная военная операция на УкраинеЗемляЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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