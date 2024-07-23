https://ria.ru/20240723/putin-1961442637.html

Путин заявил о росте доходов российского бюджета

Путин заявил о росте доходов российского бюджета - РИА Новости, 23.07.2024

Путин заявил о росте доходов российского бюджета

Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:23

2024-07-23T13:23

2024-07-23T13:44

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком."Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", - сказал Путин."Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин