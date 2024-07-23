https://ria.ru/20240723/putin-1961442637.html
Путин заявил о росте доходов российского бюджета
Путин заявил о росте доходов российского бюджета - РИА Новости, 23.07.2024
Путин заявил о росте доходов российского бюджета
Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:44
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком."Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", - сказал Путин."Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о росте доходов российского бюджета
Путин: доходы бюджета растут, но лишних денег нет