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Путин заявил о росте доходов российского бюджета - РИА Новости, 23.07.2024
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13:23 23.07.2024 (обновлено: 13:44 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/putin-1961442637.html
Путин заявил о росте доходов российского бюджета
Путин заявил о росте доходов российского бюджета - РИА Новости, 23.07.2024
Путин заявил о росте доходов российского бюджета
Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:44
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком."Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", - сказал Путин."Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть", - добавил глава государства.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о росте доходов российского бюджета

Путин: доходы бюджета растут, но лишних денег нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ должна внимательно следить за финансовой дисциплиной, лишних денег нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.
"Доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный. Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", - сказал Путин.
"Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть", - добавил глава государства.
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